Berlin (ots) -Zu den von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil angekündigten steuerlichen Entlastungsplänen für Unternehmen erklärt die AfD-Bundessprecherin Alice Weidel:"Die groß angekündigten Steuererleichterungen für Unternehmen liefern nichts als einen teuren Placebo-Effekt. Klingbeil will mit Steuermilliarden künstlich Nachfrage für fragwürdige grüne Technologien erzeugen, während hohe Energiekosten, CO2-Bepreisung und ideologiebasierte Verbote den Wirtschaftsstandort weiter strangulieren. Wer die wahren Probleme ausblendet und stattdessen auf milliardenschwere Sonderabschreibungen für E-Autos setzt, verlagert Lasten auf die Steuerzahler, ohne eine strukturelle Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu erreichen.Die AfD fordert eine Kehrtwende: Rückkehr zur Kernenergie, günstiges Gas, Abschaffung der CO2-Abgabe, Senkung der Stromsteuer und ein Ende der klimaideologischen Deindustrialisierung. Nur so wird Deutschland wieder wettbewerbsfähig. Die Bundesregierung betreibt statt 'Standortförderung' in Wahrheit eine Umverteilungspolitik zu Lasten der Leistungsträger. Die AfD steht für eine ideologiefreie, marktwirtschaftliche Wirtschaftspolitik im Interesse der Bürger."