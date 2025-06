Berlin (ots) -Wir laden Sie herzlich ein zum Pressefrühstück der Bundesvereinigung Bauwirtschaft am5. Juni 2025, um 9:30 Uhrin das Einstein Unter den Linden: Unter den Linden 42, 10117 Berlin-Mitte (Raum Einstein-Esszimmer)Was kommt auf das Bau- und Ausbaugewerbe zu?In unserem Pressegespräch werfen wir einen aktuellen Blick auf die Stimmung in der Branche: Wir stellen Ihnen die Ergebnisse unserer jüngsten Konjunkturumfrage sowie die Umsatzprognose für 2025 vor. Wie beurteilen die Betriebe ihre wirtschaftliche Lage? Wo sehen sie Risiken - und wo Chancen für die kommenden Jahre? Mit Blick auf die neue Legislaturperiode, die Herausforderungen der Energiewende und den angespannten Wohnungsbaumarkt rücken wir zentrale Fragen in den Fokus:- Kommt die Bauwirtschaft 2025 überhaupt noch in Schwung?- Sondervermögen: Rohrkrepierer oder Booster? Und wo bleibt der Wohnungsbau?- Energiewende mit Gegenwind - woran hakt es in einzelnen Sparten?- Quo vadis Heizungsgesetz? Zwang oder Anreiz?- Welche Weichen stellt der Koalitionsvertrag für die Branche?Diese und weitere Fragen möchten wir gerne mit Ihnen bei unserem Pressefrühstück diskutieren. Ihre Gesprächspartner werden sein:- Marcus Nachbauer, Präsident der Bundesvereinigung Bauwirtschaft- Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung BauwirtschaftBitte melden Sie sich formlos per E-Mail an: presse@zdb.dePressekontakt:Iris RabeLeiterin Kommunikation und PresseBundesvereinigung BauwirtschaftKronenstr. 55-5810117 Berlin030-20314-409rabe@zdb.deOriginal-Content von: Bundesvereinigung Bauwirtschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51291/6047140