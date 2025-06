Berlin (ots) -Im Onlineseminar "Einsatz von Flexibilitäten und weiteren Technologien zur Optimierung der Energieversorgung - Mit BHKW und Co. zur Effizienzsteigerung" geht es um die Nutzung von Flexibilitäten und zusätzlichen Technologien, die zur Effizienzsteigerung in der Energieversorgung von Unternehmen der Ernährungsindustrie beitragen können.Wir beleuchten den optimalen Einsatz von Blockheizkraftwerken (BHKW) und anderen flexiblen Anlagen, die nicht nur für eine nachhaltige und flexible Energieversorgung sorgen, sondern auch wirtschaftlich attraktive Potenziale bieten.Darüber hinaus erfahren Sie, wie Sie weitere Flexibilitätsoptionen, z. B. die Elektrifizierung der Wärmeversorgung, strategisch in Ihre Energieplanung integrieren können. Damit können Sie sowohl Kosten einsparen als auch Ihre Klimabilanz verbessern.Datum: 17. Juni 2025, 11:00 bis 12:15 UhrReferent: Arne Grein, Head of Energy Markets bei ÖKOTECSeminarinhalte:- Ausgangssituation und Identifikation von Flexibilitätspotenzialen- Systembeschreibung und Modellbildung- Auswahl und Kombination vom geeigneten Anwendungs- und Zielmärkten- Schritte zur Einführung und Umsetzung- Hinweise und Beispiele aus der BeratungspraxisEine Teilnahme an vorherigen Seminaren ist nicht erforderlich. Das Seminar bietet neben fachlichen Impulsen ausreichend Gelegenheit, Ihre individuellen Fragen zu diskutieren und direkt von unserem Experten Antworten zu erhalten.Kosten:- 120 EUR für Nicht-Mitglieder- 80 EUR für BVE-Direkt-MitgliederMelden Sie sich hier an, um Ihren Platz zu sichern: www.bve-online.dePressekontakt:Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e.V. (BVE)Oliver NumrichLeiter Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTelefon: +49 30 200786-167E-Mail: numrich@ernaehrungsindustrie.deOriginal-Content von: Bundesvereinigung Ernährungsindustrie (BVE), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18130/6047177