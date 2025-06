Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft Nordea Asset Management arbeitet offenbar an der Auflage von börsengehandelten Fonds (ETFs), so die Experten von "FONDS professionell".Dies berichte der Branchendienst "ETF Stream". Demnach habe die irische Finanzaufsicht, die Central Bank of Ireland (Banc Ceannais na hÉireann), bereits drei ETFs des Hauses die Zulassung erteilt. Das Medium berufe sich auf Dokumente der Zentralbank. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...