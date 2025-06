Die mblty GmbH, der E-Mobilitätsdienstleister von Tank & Rast, hat an einem Autohof in Schnelldorf einen neuen Ladepark für Pkw sowie Schnellladepunkte für Lkw in Betrieb genommen. Mit dem Standort will mblty private und gewerbliche Nutzer ansprechen. Im Pkw-Bereich stehen 24 Ladepunkte zur Verfügung - acht davon liefern bis zu 360 kW, 16 weitere bis zu 300 kW Ladeleistung. Bei der Lade-Hardware setzt mblty in Schnelldorf auf die Sicharge D von Siemens. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...