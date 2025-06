© Foto: Michael Hanschke - dpa

Jedes Jahr im Frühjahr macht die alte Börsenweisheit "Sell in May and go away" wieder die Runde. In diesem Jahr wäre der Spruch allerdings kein guter Ratgeber für Anleger gewesen.Die Sommermonate waren an der Börse in der Vergangenheit oft eine ziemlich müde Angelegenheit. Die Schlagzeilen spärlich, die Rendite auch. Der sogenannte Wintereffekt, in dem die Börsen dank Jahresendrallye zwischen Oktober und April oft besser liefen, prägte im Londoner Finanzdistrikt das geflügelte Wort "Sell in May and go Away, but remember to come back in September." Wie belastbar ist diese Faustregel heute noch? Fest steht: Wer Anfang Mai 2025 verkauft hat, dürfte sich inzwischen ärgern. Denn die Aktienmärkte …