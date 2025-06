Die US-Börsen starten schwächer in den neuen Monat. Eine Stunde vor Handelsbeginn in New York notierten die Futures geschlossen im Minus. Der Dow Jones verlor 122 Punkte oder 0,3 Prozent auf 42.173 Zähler. Der S&P 500 sank um 0,4 Prozent auf 5.892 Punkte, der Nasdaq gab 0,6 Prozent auf 21.251 Punkte nach. Im Mittelpunkt stehen erneut die eskalierenden Handelskonflikte.Die Spannungen zwischen den USA und China nehmen wieder zu. Nach einer kurzen Entspannung werfen sich beide Seiten nun Vertragsverstöße ...

Den vollständigen Artikel lesen ...