Mit den jüngsten Preissenkungen für 20 Modelle hat BYD auf dem größten Automarkt der Welt einen Verdrängungswettbewerb eingeläutet, dem auch chinesischen Hersteller zum Opfer fallen könnten. So senkte BYD den Einstiegspreis für das rein batteriebetriebene Seagull-Hecktürmodell auf 55.800 Yuan (umgerechnet 7.765 $). Wer das günstigste BYD-Modell zu diesem Preis erwerben will, muss sein altes Auto in Zahlung geben. Wei Jianjun, CEO von Great Wall Motor, hatte Ende vorletzter Woche von einem ungesunden Preiskampf für die chinesischen Hersteller gesprochen und zugleich angedeutet, dass ein nicht genannter Wettbewerber bereits vor der Insolvenz stehen würde.