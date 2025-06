EQS-News: J. Engelsmann Aktiengesellschaft. / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

J. Engelsmann Aktiengesellschaft.: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 27.06.2025 in Ludwigshafen



02.06.2025

J. Engelsmann Aktiengesellschaft. Ludwigshafen am Rhein Hauptversammlung 2025

der J. Engelsmann AG, 67059 Ludwigshafen/Rh.

Unsere ordentliche Hauptversammlung findet am 27. Juni 2025, 10:30 Uhr, in den Geschäftsräumen der J. Engelsmann AG, Frankenthaler Straße 137-141, 67059 Ludwigshafen, statt. TAGESORDNUNG zur ordentlichen Hauptversammlung am 27. Juni 2025 um 10:30 Uhr 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2024 mit dem Bericht des Vorstandes und des Aufsichtsrats 2. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung 2024 3. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2024 4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Pfeiffer Link GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Friedensplatz 2-4, 64283 Darmstadt, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 zu bestellen. 6. Neuwahl des Aufsichtsrates Aufsichtsrat und Vorstand schlagen Herrn Markus Heck zur Wahl vor. 7. Verschiedenes

Ludwigshafen, 27.05.2025 Der Vorstand



