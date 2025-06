Frankfurt am Main (ots) -Die DQS GmbH (Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen) hat ihr neuestes Whitepaper mit dem Titel "Energiegesetze im Überblick und die Bedeutung von ISO 50001" veröffentlicht. Mit dem Untertitel "Gesetzliche Anforderungen meistern" bietet das PDF zum kostenfreien Download (https://www.dqsglobal.com/de-de/wissen/whitepaper/energiegesetze-im-ueberblick?utm_source=presseportal&utm_medium=referral&utm_campaign=de-gmbh-presseinformationen-2025&utm_content=pi-2025-06-02) einen kompakten, aber umfassenden Einblick in die aktuelle Gesetzeslage im Energiebereich, erläutert zentrale Verordnungen und zeigt auf, wie Unternehmen mit Hilfe von Normen wie ISO 50001 nicht nur Energieeffizienzpotenziale heben können, sondern zugleich rechtliche Pflichten erfüllen und finanzielle Anreize nutzen.Aus dem Inhalt:- Die aktuelle Gesetzeslage im Energiebereich: Überblick über nationale und EU-Vorgaben, Meldepflichten und Umsetzungsfristen- EnEfG - Energieeffizienzgesetz: Verpflichtungen zur Einrichtung von Energie- oder Umweltmanagementsystemen und zur Veröffentlichung von Umsetzungsplänen- EnFG - Energiefinanzierungsgesetz: Förderprogramme und finanzielle Anreize für Investitionen in Energieeffizienz- und Dekarbonisierungsmaßnahmen- BECV - Carbon-Leakage-Verordnung: Schutz energieintensiver Branchen vor Wettbewerbsnachteilen durch Kompensationsmechanismen- SPK - Strompreiskompensation: Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit für stromintensive Unternehmen durch Beihilfen für indirekte CO2-Kosten- Die Bedeutung von Normen für die Inanspruchnahme von Beihilfen: Wie ISO 50001 & Co. den Zugang zu Fördermitteln und Beihilfen erleichtern- Abkürzungsverzeichnis: Kurze Erläuterungen aller im Whitepaper verwendeten Fachbegriffe und AbkürzungenWarum Energiemanagement und Energieeffizienz heute wichtig sindUnternehmen stehen heute unter massivem regulatorischem Handlungsdruck, da verschärfte EU-Richtlinien und nationale Gesetze verbindliche Maßnahmen zur Reduktion von Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen vorschreiben. Gleichzeitig bieten finanzielle Hebel wie Förderprogramme, Steuererleichterungen und Kompensationsmechanismen langfristige Einsparpotenziale, die Investitionen in Effizienztechnik oft schon nach kurzer Zeit amortisieren. Frühzeitig eingeführte, strukturierte Energiemanagementsysteme verschaffen darüber hinaus einen Wettbewerbsvorteil, denn geringere Betriebskosten und ein nachhaltiges Image sprechen bei Kunden und Investoren gleichermaßen für sich. Nicht zuletzt leistet effizientes Ressourcenmanagement einen direkten Beitrag zum Klimaschutz, indem es den CO2-Ausstoß senkt und Unternehmen dabei hilft, nationale sowie internationale Klimaziele aktiv zu unterstützen.Zielgruppe des WhitepapersDas Whitepaper richtet sich an Entscheider in Produktion und Industrie, Energiemanager und Umweltbeauftragte sowie Wirtschaftsjournalisten, die sich einen praxisnahen Überblick über die komplexe Gesetzeslandschaft verschaffen und konkrete Handlungsempfehlungen umsetzen möchten.Das Whitepaper "Energiegesetze im Überblick und die Bedeutung von ISO 50001" (https://www.dqsglobal.com/de-de/wissen/whitepaper/energiegesetze-im-ueberblick?utm_source=presseportal&utm_medium=referral&utm_campaign=de-gmbh-presseinformationen-2025&utm_content=pi-2025-06-02) steht auf der Webseite der DQS zum kostenfreien Download bereit.Informationen zum AutorAls Dipl.-Ingenieur Umwelttechnik blickt Tyrone Adu Baffour auf mehr als 10 Jahre Erfahrung als Projektingenieur für Energieeffizienz und Energiemanagement sowie im Bereich Sustainability zurück. Adu Baffour ist DQS-Normexperte und Produktmanager für Energie- und Klimamanagement sowie Auditor für die Regelwerke ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064 und ISO 50001. Zusätzlich ist er in zwei DIN-Gremien vertreten, welche beide zum DIN-Normenausschuss "Grundlagen des Umweltschutzes (NAGUS)" gehören: Arbeitsausschuss NA 172-00-19 AA "Klimawandel" und Arbeitskreis NA 172-00-19-04 AK "Treibhausgasemissionen von Transportoperationen (Güter und Personen)"DQS - Leveraging Quality, Driving SuccessDie DQS unterstützt Organisationen weltweit, Vertrauen aufzubauen, Innovationen voranzutreiben und nachhaltiges Wachstum zu erzielen - mit Zertifizierungen, die den Erfolg von morgen sichern. Gegründet 1985 durch das Deutsche Institut für Normung (DIN) und die Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ), hat sich die DQS zu einem weltweit führenden Anbieter für Assessment und Zertifizierung von Managementsystemen entwickelt. 2.500 hochqualifizierte Auditoren führen jährlich über 125.000 Audittage in mehr als 60 Ländern durch. International anerkannte Zertifizierungen nach über 200 Standards tragen dazu bei, Risiken zu managen, Vorgaben einzuhalten und neue Chancen in einem dynamischen wirtschaftlichen und regulatorischen Umfeld zu erschließen.Mit einem Anspruch, der weit über Compliance hinausgeht, ist die DQS ein vertrauenswürdiger Partner für Digitalisierung, Automatisierung und Nachhaltigkeit. Ihre Expertise reicht von Cybersicherheit und AI-Governance bis hin zu ESG-Compliance, Lieferkettenmanagement, Sicherheit von Medizinprodukten und Zukunftsmobilität. Branchenübergreifend schafft sie somit einen entscheidenden Mehrwert für widerstandsfähige, nachhaltige und zukunftsfähige Prozesse. Fortschrittliche Auditmethoden, prädiktive Analysen und Echtzeit-Erkenntnisse helfen Organisationen dabei, ihre Geschäftsabläufe zukunftssicher zu gestalten und ihr Engagement für Exzellenz und verantwortungsbewusstes Wirtschaften zu demonstrieren.Weitere Informationen finden Sie unter www.dqsglobal.com