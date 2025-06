Gerresheimer (GXI) hat nach schwachen vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 zum zweiten Mal gesenkt. Das Unternehmen rechnet nun mit einem organischen Umsatzwachstum von 1-2% und einer bereinigten EBITDA-Marge von rund 20%. Die anhaltende Schwäche in den Bereichen Kosmetik und orale Flüssigmedikamente, kombiniert mit operativen Verzögerungen, beeinträchtigt die kurzfristige Visibilität. Die drastische Kürzung der Dividende auf EUR?0,04 je Aktie (zuvor: EUR?1,25) deutet auf eine vorsichtige Bilanzpolitik hin. Trotz der vom Management erwarteten Erholung im zweiten Halbjahr werfen die wiederholten Prognoseanpassungen Zweifel an der Glaubwürdigkeit der mittelfristigen Ziele (8-10% Umsatz-CAGR, 23-25% EBITDA-Marge) auf. Das strukturelle Wachstumspotenzial im Biopharma-Bereich bleibt grundsätzlich bestehen, jedoch senkt mwb research das Kursziel von EUR?103 auf EUR?71, hält aber angesichts der Bewertung am KAUFEN-Rating fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Gerresheimer%20AG





