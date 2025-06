Hamburg (ots) -Content prägt in der digitalen Ära Kaufentscheidungen: Wer durch wertvolle Informationen oder besondere Events zielgruppengerecht Angebote positioniert und erklärt, hat Vorteile im Wettbewerb. In diesem Webinar erfahren Sie, welche PR-Instrumente, -Kanäle und -Inhalte den Vertrieb erfolgreich unterstützen.Termin: Dienstag, 8. Juli 2025, 14:30 - 16:30 UhrWie Sie die Wahrnehmung Ihres Produkts mit stimmigen PR-Maßnahmen prägen und die Kaufentscheidungen Ihrer relevanten Zielgruppen befördernWer ein Smartphone oder eine Regenjacke, Software oder Services kauft, wünscht sich das perfekte Angebot. Doch die Wahl ist angesichts des individuellen Bedarfs, der vielen Produkte und des schier unendlichen Informationsraums Internet alles andere als einfach.Das ist die Chance der Vertriebs-PR: Sie spiegelt die Wünsche sowie Probleme beim Erwerb und vermittelt Sicherheit. PR-Maßnahmen sorgen jedoch nicht nur für Vertrauen, sondern können den kompletten Kaufprozess wirkungsvoll begleiten - von der ersten Recherche bis zum Abschluss.Programm- Synthese - wie PR den Vertrieb fördert- Strategie - wie PR Interesse schafft und Leads gewinnt- Inhalte - welcher Content Verkäufe im B2B und B2C anstößt- Instrumente - welche Maßnahmen zur Customer Journey passen- Kanäle - wie Vertriebs-PR in linearen und digitalen Medien läuft- Integration - wie PR und Vertrieb optimal kooperierenDas Webinar richtet sich an Marketing- und Vertriebsverantwortliche, PR-Manager:innen sowie Kommunikationsprofis, die ihre Kommunikation durch strategische PR-Maßnahmen gezielt stärken und die Synergien zwischen den Bereichen "PR" und "Vertrieb" voll ausschöpfen möchten.Unser Experte Matthias Kutzscher (https://journalist-kutzscher.com/) ist freier Redakteur, Kommunikationsberater und Dozent. Als erfahrener Content-Architekt gestaltet er Dialog-Instrumente sowie Inhalte für Unternehmen und Organisationen. Ein Schwerpunkt ist die Content-Entwicklung für Kaufprozesse entlang der gesamten Customer Journey. Der gebürtige Düsseldorfer volontierte bei der Deutschen Presse-Agentur. Als Redakteur arbeitete er für Newsdienste, Fachmagazine, Web-Medien und PR-Agenturen. Mehr als zehn Jahre leitete der Kommunikationsexperte die PR-Agentur MK-Kom. Danach war er Geschäftsführer der Marketingagentur Sition GmbH. Kutzscher ist Dozent an verschiedenen Akademien sowie Bildungsinstituten. Er gibt Workshops, coacht Teams und hält Vorträge auf Kongressen sowie Events.Key Facts- Termin: Dienstag, 8. Juli 2025, 14:30 - 16:30 Uhr- Teilnahmegebühr: Standardticket 135 Euro zzgl. MwSt. / 160,65 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 108 Euro zzgl. MwSt. / 128,52 Euro inkl. MwSt.- Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende- Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem DurchführungsterminHier geht's zur Anmeldung (https://www.eventbrite.de/e/wirkungsvolle-vertriebs-pr-so-erreichen-sie-mehr-leads-und-umsatz-registrierung-1230180044629).Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)Pressekontakt:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/6047291