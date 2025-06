© Foto: Dall-E

Makro-Angst trifft auf institutionelles Interesse und sorgt für erste Erholungszeichen bei Solana, XRP und Dogecoin nach Absturz!Trotz geopolitischer Spannungen, zunehmender Handelskonflikte und Gewinnmitnahmen an den Märkten zeigen einige der bekanntesten Altcoins wie Solana (SOL), XRP und Dogecoin (DOGE) Anzeichen einer Bodenbildung nach dem letzten Absturz. Marktbeobachter sehen darin mögliche Einstiegsniveaus für kurzfristig orientierte Trader, während institutionelle Investoren zunehmend optimistisch bleiben. Solana Solana notiert aktuell bei 153,90 US-Dollar, ein Rückgang von 13 Prozent in den letzten 7 Tagen, aber ein Plus von 1,45 Prozent innerhalb der letzten 24 Stunden (Stand: …