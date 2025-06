Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) -Gestützt auf jahrelange Vorbereitungen und eine klare globale Strategie startet die DTX Group, um die sich bietenden Marktchancen zu nutzen und die internationale Luftfahrt-Wartungslandschaft neu zu gestalten.Die DTX Group gibt mit Stolz ihren offiziellen Start bekannt, der eine strategische Entwicklung im globalen Luft- und Raumfahrtsektor markiert. Dieser Meilenstein fällt mit dem vollständigen Ausstieg von Hussein Lookmanjee bei Drayton Aerospace zusammen, wobei sein verbleibendes Kapital von Lion Capital übernommen wurde. Dieser Schritt ermöglicht es Lookmanjee, sich voll und ganz dem internationalen Wachstum und der Führung der DTX Group zu widmen.Im Jahr 2019 hat Drayton Aerospace zwei parallele strategische Wege eingeschlagen: einen regional ausgerichteten Geschäftsbereich, der von einem lokalen Management geleitet wird, und einen internationalen Geschäftsbereich unter der Leitung von Hussein Lookmanjee. Der Vorstand erkannte Lookmanjees Stärken bei der Gründung neuer Unternehmen an und beauftragte ihn mit der Leitung der internationalen Aktivitäten, während die Führung der chinesischen Aktivitäten durch die Ernennung von Mr. Hong Qi Ye zum China President im Jahr 2020 und später im Jahr 2021 von Mr. Steven Young zum CEO von Drayton Aerospace lokalisiert wurde.Wichtig ist, dass Lion Capital zwar die Mehrheitsbeteiligung an den in China ansässigen Betrieben von Drayton Aerospace zusammen mit acht anderen chinesischen Partnern übernommen hat, dass aber alle nicht in China ansässigen Drayton-Einheiten - einschließlich der in Brasilien ansässigen MRO-Unternehmen und der globalen Support-Einheiten - nun Teil der DTX Group sind und im alleinigen Besitz von Hussein Lookmanjee bleiben. Diese strukturelle Neuausrichtung spiegelt die unterschiedlichen strategischen Prioritäten zwischen den auf China fokussierten Aktionären und dem international ausgerichteten DTX-Team wider.In den letzten sechs Jahren haben Lookmanjee und sein Führungsteam eine starke globale Plattform aufgebaut - sie eröffneten neue Wartungseinrichtungen, starteten ein Ersatzteilvertriebsgeschäft und expandierten in Schlüsselmärkte wie Südamerika und den Nahen Osten. Unter seiner Führung hat sich Drayton Aerospace zu einem führenden unabhängigen Akteur auf den MRO-Märkten für die zivile und Frachtluftfahrt entwickelt."Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für diesen Übergang", sagte Hussein Lookmanjee. "Die DTX Group hat sich zu einem global wettbewerbsfähigen Unternehmen entwickelt, das eine besondere Aufmerksamkeit verdient. Dieser Schritt ermöglicht es uns, unsere ursprüngliche internationale Vision mit größerer Klarheit und Autonomie zu verfolgen. Wir planen, den Erlös aus der Veräußerung von Drayton vollständig in strategische Wachstumsmöglichkeiten zu investieren, einschließlich dreier interessanter Übernahmen, die noch vor Jahresende abgeschlossen werden sollen."Obwohl die internationale Strategie der DTX Group während der COVID-19-Pandemie vorübergehend ins Stocken geriet, ist sie inzwischen wieder in Schwung gekommen. Die im September 2024 formell gegründete DTX Group hat ihren Hauptsitz im Nahen Osten, ihr Teilehandelsgeschäft ist in den Vereinigten Staaten angesiedelt und zwei MRO-Einrichtungen befinden sich in Brasilien. Die Gruppe ist auf dem besten Weg, bis zum 3. Quartal 2025 eine neue MRO-Anlage im Nahen Osten in Betrieb zu nehmen. mit weiteren Expansionszielen in Afrika und Europa.Die DTX Group wird nun unabhängig agieren, um globale Wachstumsmöglichkeiten zu verfolgen. Das internationale Team, das über mehrere Jahre hinweg zusammengestellt und verfeinert wurde, wurde vollständig in die Organisation integriert und ist gut positioniert, um die nächste Entwicklungsphase mit einer klaren und fokussierten strategischen Vision zu leiten.Weitere Informationen finden Sie unter:www.dtx.aeroLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2699160/DTX_Group_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dtx-group-startet-als-globale-kraft-angetrieben-von-strategischer-vision-und-unabhangigkeit-unter-der-fuhrung-von-hussein-lookmanjee-302469034.htmlPressekontakt:Morgan Eddy,Leiter der Kommunikationsabteilung,Aerospace Marketing Group,morgane@aerospacemarketing.com,+1-561-699-3870Original-Content von: Aerospace Marketing Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100102261/100932160