München (ots) -Nummer eins weltweit in Teilnehmerzufriedenheit laut Financial-Times-RankingDie IESE Business School belegt im Ranking der Financial Times 2025 den dritten Platz weltweit in der Kategorie "Open-enrollment Executive Education Programs". In diesen Programmen schult IESE unter anderem auf dem Campus München Führungskräfte aus aller Welt. IESE ist damit im vierten Jahr in Folge unter den Top 3 weltweit. Besonders hebt das aktuelle Ranking die globale Ausrichtung der Programme, das herausragende Feedback der Teilnehmenden sowie die exzellenten Möglichkeiten zum Aufbau beruflicher Netzwerke hervor."Unsere kontinuierliche Platzierung unter den besten drei im Financial Times Open-enrollment Programs ranking zeigt, dass wir Führungskräften weltweit eine transformative Lernerfahrung bieten", erklärt Andrea Montalvo, Associate Dean für Executive Education an der IESE. "Unsere Programme sind gezielt auf die Anforderungen moderner Führungskräfte ausgerichtet - in einer Welt, die durch Komplexität, schnellen Wandel und den Aufstieg künstlicher Intelligenz geprägt ist. Mit einem ganzheitlichen Fokus auf General Management vermitteln wir ein Verständnis für Führung, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt."Teilnehmerzufriedenheit auf WeltklasseniveauIESE erzielt in der Kategorie "Teilnehmerzufriedenheit" mit einer Bewertung von 9,96 von 10 Punkten den weltweit höchsten Wert im Ranking der offenen Programme. IESE werde international auch für die intensive Betreuung nach Abschluss der Programme sowie für seine exzellenten Networking-Möglichkeiten geschätzt, Platz 2 im globalen Vergleich. Ein weiterer entscheidender Erfolgsfaktor ist die Internationalität: strategische Partnerschaften mit renommierten Institutionen wie der MIT Sloan School of Management beim Global CEO Program und der NYU Stern School of Business beim C-Suite Pathway.Parallel veröffentlichte die Financial Times auch ihr Ranking für maßgeschneiderte Executive-Education-Programme. Hier erreicht IESE weltweit Platz 7. Besonders positiv wird auch hier die internationale Ausrichtung bewertet, mit Platz 1 bei internationalen Unternehmenskunden sowie Platz 2 bei Kooperationen mit anderen führenden Business Schools. Beide Rankings basieren auf umfassenden Befragungen Teilnehmender sowie Daten der Schulen.