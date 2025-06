© Foto: adobe.stock.com

Die Ölpreise sind am Montag um gut 3 Prozent gestiegen. Das Produzentenbündnis OPEC+ hatte beschlossen, die für Juli geplante Förderausweitung auf dem Niveau der beiden Vormonate zu belassen - und nicht etwa zu erhöhen.Die Organisation erdölexportierender Länder und ihre Verbündeten - kurz OPEC+ - hatten am Samstag beschlossen, die Produktion im Juli um 411.000 Barrel pro Tag (bpd) zu erhöhen. Die Produktionssteigerung der OPEC+ fiel damit geringer aus als von einigen Marktbeobachtern erwartet. "Wäre überraschend eine deutlich höhere Erhöhung beschlossen worden, hätte der Wochenstart an den Märkten ziemlich hässlich ausgesehen", schribtHarry Tchilinguirian von der Onyx Capital Group auf …