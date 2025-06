Der Agrarkonzern stärkt sein Arbeitsplatzprogramm und erweitert damit das soziale Angebot für Tausende von Landarbeitern.

Dole (NYSE: DOLE) gab heute die Unterzeichnung neuer öffentlich-privater Vereinbarungen bekannt, um seine preisgekrönten Informations- und Wohlfühlzentren (IWCs) weiter auszubauen. Diese von Dole ins Leben gerufene Initiative am Arbeitsplatz soll wichtige öffentliche und private Dienstleistungen direkt an den Arbeitsplatz bringen und so die Lebensqualität von Landarbeitern in den ländlichen Gebieten Costa Ricas verbessern.

A panel discussion was held to discuss Public-Private Partnerships among business representatives and public organizations, including the CCSS (Costa Rican Social Security System) Financial Director, Gustavo Picado (second from left).

Die Ankündigung erfolgte während des Forums "Informations- und Wohlfühlzentren: Öffentlich-private Partnerschaften zur Verbesserung der Lebensqualität", das von Dole Fresh Fruit veranstaltet wurde. Während der Veranstaltung unterzeichnete Dole Absichtserklärungen mit zwei wichtigen nationalen Institutionen der Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) und der Banco Popular und bekräftigte damit sein Engagement für eine inklusive Entwicklung und einen gerechten Zugang zu Dienstleistungen.

Das 2020 eingeführte IWC-Modell von Dole hat den Zugang von Landarbeitern zu Gesundheitsversorgung, Sozialversicherung, Bildung und Finanzinstrumenten neu definiert. Durch die direkte Integration dieser grundlegenden Dienstleistungen in den Arbeitsplatz beseitigen die IWCs große Hindernisse wie Entfernung, Kosten und Zeitaufwand. Derzeit profitieren über 3.300 Menschen in vier Ananasplantagen von Dole Santa Fe, El Bosque, La Virgen und Muelle dank der Zusammenarbeit von 38 Partnern aus dem öffentlichen und privaten Sektor direkt von den IWCs.

Die neuen Vereinbarungen mit CCSS und Banco Popular zwei Säulen der öffentlichen Infrastruktur Costa Ricas signalisieren eine Erweiterung des IWC-Netzwerks:

CCSS (Caja Costarricense de Seguro Social): Als universeller Anbieter von Gesundheits- und Sozialversicherungsleistungen in Costa Rica spielt die CCSS eine zentrale Rolle bei der medizinischen und sozialen Absicherung der Bevölkerung im ganzen Land.

Banco Popular: Eine staatliche Bank mit einer sozialen Mission, die sich auf finanzielle Inklusion und Gemeindeentwicklung konzentriert und die arbeitende Bevölkerung sowie Basisunternehmen im ganzen Land versorgt.

Mit der Formalisierung ihres Engagements haben sich diese Institutionen verpflichtet, ihre Beteiligung am IWC-Netzwerk zu vertiefen und einen breiteren Zugang zu gerechten Lösungen zu fördern, die die Rechte der Bürger wahren und das langfristige Wohlergehen fördern.

"Dies ist ein konkretes Beispiel dafür, wie öffentlich-private Partnerschaften Lücken schließen und echtes Wohlergehen schaffen können", sagte Rudy Amador, Regional Vice President für soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit und Kommunikation bei Dole Fresh Fruit. "Die interinstitutionelle Koordination war entscheidend dafür, dass die Informations- und Wohlfahrtszentren zu einem starken Motor für Inklusion geworden sind."

Das Forum brachte nationale Regierungsvertreter, Führungskräfte aus der Wirtschaft und internationale Institutionen zusammen, um über den Erfolg und die Skalierbarkeit des IWC-Modells nachzudenken. Die Aliarse Foundation, eine costa-ricanische Nichtregierungsorganisation, die sich auf sektorübergreifende Partnerschaften spezialisiert hat, stellte während der Veranstaltung eine Fallstudie vor, gefolgt von einer Podiumsdiskussion, in der die sozialen und wirtschaftlichen Vorteile von Modellen der kooperativen Entwicklung hervorgehoben wurden.

2022 wurde das IWC-Programm von der costa-ricanisch-amerikanischen Handelskammer (AMCHAM) mit dem Großen Preis für soziale Verantwortung in Aktion ausgezeichnet, in Anerkennung seiner Innovation und messbaren Wirkung.

Bis heute hat das IWC-Programm 14.947 Menschen erreicht, und für die kommenden Jahre ist eine weitere Ausweitung geplant. Die Initiative wird zunehmend als reproduzierbares Modell für nachhaltige Entwicklung anerkannt.

Die Veranstaltung endete mit einem gemeinsamen Aufruf zum Handeln: Wenn der öffentliche Sektor, private Unternehmen und die Zivilgesellschaft zielgerichtet zusammenarbeiten, entsteht eine gerechtere und vernetztere Gesellschaft, in der der Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen kein Privileg, sondern ein Recht ist.

