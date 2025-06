GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Armee hat palästinensischen Angaben zufolge mindestens drei Palästinenser bei einem Angriff auf ein ehemaliges Schulgebäude getötet. Weitere Menschen seien in Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens verletzt worden, teilte der von der Hamas kontrollierte Zivilschutz mit. Das israelische Militär sagte, Ziel des Angriffs seien "Terroristen, die in einer Kommando- und Kontrollzentrale operierten" gewesen. Sie hätten die Hamas-Zentrale zu Planung und Ausführung von Anschlägen auch auf israelische Zivilisten genutzt.

Israels Armee habe vor dem Angriff zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Gefahr für Zivilisten zu mindern, hieß es in einer Erklärung weiter. Angaben zu Opfern machte das israelische Militär nicht. Der Zivilschutz im Gazastreifen teilte nicht mit, ob es sich bei den Opfern um Kombattanten oder Zivilisten handelte.

Die Angaben beider Seiten ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Auslöser des Gaza-Kriegs war das Massaker der Hamas und anderer islamistischer Terroristen in Israel am 7. Oktober 2023. Die israelische Armee kündigte jüngst eine Ausweitung der Offensive im Gazastreifen an, nachdem es keine Einigung auf eine Waffenruhe gegeben hatte./edr/DP/mis