© Foto: Torsten Sukrow / SULUPRESS.DE - SULUPRESS.DE

Peking hat am Montag die Anschuldigungen aus Washington entschieden zurückgewiesen, gegen das Genfer Handelsabkommen verstoßen zu haben - und stattdessen den USA selbst Vertragsbruch vorgeworfen. Kein Deal bei den Seltenen Erden: Der Konflikt zwischen den USA und China nimmt wieder Fahrt auf. Zunächst war nach einem Treffen zwischen US-Finanzminister Scott Bessent und seinem chinesischen Amtskollegen He Lifeng in Genf der drohende Handelskrieg abgeflaut - beide Seiten hatten sich auf eine 90-tägige Aussetzung der meisten Zölle geeinigt. Doch die US-Regierung hat seither neue Exportbeschränkungen für Halbleiter-Software und Chemikalien nach China verhängt - und angekündigt, chinesischen …