Krypto News: Community zeigt Zweifel - Wer spendete Ross Ulbricht 300 Bitcoin?

Die Geschichte von Ross Ulbricht ist alles andere als gängig: Der Unternehmer gründete im Jahr 2011 den Darknet-Schwarzmarkt Silk Road, über den unter anderem Drogen und Waffen verkauft wurden. Das Besondere damals: Nutzer konnten Waren und Dienstleistungen mit Bitcoin bezahlen. Nachdem Ulbricht 2015 zu einer zweifachen lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde, erfolgte im Januar 2025 die Begnadigung durch US-Präsident Trump.

Jetzt machte Ulbricht erneut auf sich aufmerksam, nachdem er eine angeblich anonyme Spende in Höhe von 300 Bitcoin erhalten haben soll. Aktueller Wert dieser BTC-Token: Etwa 31,4 Millionen US-Dollar. Doch wer steckt wirklich hinter dieser großzügigen Spende?

300 BTC-Token als Spende: Steckt Ulbricht selbst dahinter?

Die Spekulationen rund um diese Spende sind derzeit in den sozialen Medien groß. Schließlich konnten Nutzer in den Jahren 2011 bis 2013 mit BTC-Token Waren und Dienstleistungen kaufen. In den Jahren danach beschlagnahmten die US-amerikanischen Behörden fast 300.000 BTC-Token, aktueller Wert etwa 31,4 Milliarden US-Dollar. Allerdings gehen viele Experten davon aus, dass längst nicht alle Bitcoin-Token vom FBI gefunden und beschlagnahmt wurden.

Bereits im Januar 2025 erklärte der Krypto-Analyst und Finanzexperte "Conor" in einem Tweet, dass er selbst bereits 430 BTC-Token von Silk Road gefunden hatte, die nicht von der US-Regierung beschlagnahmt wurden und zu dem Zeitpunkt mehr als 13 Jahre lang nicht bewegt worden sind.

When Ross sends himself 300 Bitcoin pic.twitter.com/Uhs5PQnhLr - Cory Bates (@corybates1895) June 1, 2025

Viele Mitglieder der Krypto-Community spekulieren jetzt natürlich, ob die großzügige "Spende" von 300 BTC-Token nicht aus unentdeckten Konten Ulbrichs stammen könnte. Ob dies allerdings final geklärt werden kann - und ob deshalb überhaupt rechtliche Schritte nach der Begnadigung eingeleitet werden können - ist allerdings fraglich. Schließlich wurde die 300-BTC-starke Überweisung anonym getätigt und könnte somit nur schwer oder gar nicht nachzuvollziehen sein. Hinzu kommt die Tatsache, dass in den vergangenen Jahren immer wieder Geldspenden für Ulbricht gesammelt wurden - allerdings in wesentlich geringerer Größe.

Klar ist allerdings, dass die 300 BTC-Token, die jetzt Ulbricht zugespielt wurden, einen netten Neustart in das Leben nach dem Gefängnis ermöglichen dürften. Es bleibt abzuwarten, ob das FBI erneute Ermittlungen aufnimmt oder ob Ulbricht diese "Spende" einfach behalten darf.

Langfristig könnte sie einen noch höheren Wert erreichen, denn viele Krypto-Experten gehen davon aus, dass Bitcoin noch in den kommenden Monaten ein neues Allzeithoch erreichen wird. Davon profitieren dürfte nicht nur Ulbricht sowie alle Bitcoin-Anleger, sondern auch der Altcoin-Markt. Außerdem könnte BTC Bull ($BTCBULL) als weltweit erster Bitcoin-Meme-Token signifikante Zuflüsse erhalten.

