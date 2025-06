Krypto News: Das Marktsentiment dreht sich - steht eine Korrektur bevor?

Nachdem Bitcoin und viele Altcoins zuletzt neue Höchststände erreichen konnten, scheint sich das Marktsentiment gerade spürbar einzutrüben. Erste Kursverluste, rückläufige Zuflüsse in Spot-ETFs und ein sinkender Fear & Greed Index deuten darauf hin, dass Anleger vermehrt Gewinne realisieren und sich auf eine mögliche Korrektur einstellen. Doch wie ernst ist die Lage wirklich und was erwartet den Markt in den kommenden Wochen?

Nach dem neuen BTC-ATH konsolidiert der Markt

Erst vor kurzem hat der Krypto-Markt ja einen massiven Aufschwung erlebt, der bei BTC zu einem neuen Allzeithoch von 111.970 $ am 22. Mai führte. Seitdem befindet sich der Markt jedoch in einer Konsolidierungsphase, und die Kurse von BTC und Co. sind wieder ein gutes Stück von ihren jüngsten Höchstständen zurückgefallen. So ging es für BTC im Verlauf der letzten sieben Tage wieder um 5 % abwärts, und heute wird die Leitwährung des Marktes nur noch bei 104.500 $ gehandelt. Noch deutlicher waren die Kursverluste dabei bei Altcoins wie XRP, SOL und DOGE. Sie verloren im Verlauf der letzten Woche sogar 8,3 %, 13,25 % beziehungsweise 16,3 % ihres Wertes.

Gleichzeitig flossen seit Bitcoins jüngstem Allzeithoch auch wieder 300 Milliarden $ an Marktkapitalisierung aus dem Krypto-Markt ab. Viele Anleger scheinen nun erst einmal abwarten und Profite mitnehmen zu wollen, woraus sich ein negativer Wandel des Markt-Sentiments ergibt. Selbiges wird ja unter anderem im Fear-and-Greed-Index gemessen, der das Marktsentiment auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten angibt. Durch die jüngsten positiven Entwicklungen war das Marktsentiment Mitte Mai bereits wieder auf 76 Punkte gestiegen. Heute ist es aus dem bullischen Bereich jedoch wieder auf den neutralen Bereich beziehungsweise auf 57 Punkte abgerutscht.

Ein Wandel zeichnet sich zudem auch bei den Zuflüssen beziehungsweise Abflüssen in die Bitcoin Spot ETFs ab. Die stellen ja die beste Möglichkeit für institutionelle Investoren dar, in Bitcoin zu investieren. Während der letzten starken Rallye von Bitcoin verzeichneten die Bitcoin Spot ETFs tagtäglich Nettozuflüsse in dreistelliger Millionenhöhe. So kam es zu einer Serie von mehreren Wochen, in denen kein einziger Tag mit Nettoabflüssen verzeichnet wurde. Das änderte sich jedoch am 29. Mai, als erstmals wieder ein Nettoabfluss verzeichnet wurde. Auch am 30. Mai folgte ein weiterer Nettoabfluss, dieses Mal sogar in Höhe von 616,1 Millionen $.

Aus Daten von Bloomberg und CoinShares geht zudem auch hervor, dass die wöchentlichen Krypto Asset Flows wieder stark abgenommen haben. Zwar waren die Kapitalflüsse in der letzten Woche mit 286 Millionen $ immer noch positiv. Allerdings stellen sie einen extremen Rückschritt im Vergleich zur Vorwoche mit über 3 Milliarden $ an Krypto-Asset-Zuflüssen dar. Steht nun also die nächste große Korrektur bevor?

Droht jetzt eine größere Korrektur?

Grundsätzlich gibt es erst einmal noch keinen Anlass zur Panik. Schließlich hat BTC wie gesagt gerade erst ein neues Allzeithoch erreicht, und es ist ganz normal, dass oberhalb der vorherigen Allzeithoch-Marke von 109.000 $ viele Verkaufsorders platziert werden, da Anleger diese Kursmarke nutzen, um Profite zu realisieren.

Auch bei zahlreichen Altcoins haben sich in den letzten Wochen ja starke Rallyes ergeben, und auch hier wollen Anleger jetzt offenbar Profite realisieren und sich für den Fall einer stärkeren Korrektur absichern. Solange es den Bullen jedoch gelingt, den Bitcoin-Kurs über 100.000 $ zu halten, gibt es erst mal kaum Grund zur Sorge. Ganz im Gegenteil ist eine zwischenzeitliche Korrektur ja sehr gesund für einen nachhaltigen und langfristigen Aufwärtstrend, und sollte der Support um 102.500 $ halten, könnten die Bullen dann im Verlauf der Woche möglicherweise einen neuen Rallye-Versuch starten und Bitcoin vielleicht sogar erstmals in Richtung 120.000 $ katapultieren.

Grund zur Sorge gäbe es erst dann, wenn Bitcoin einen Daily Close unter 100.000 $ schließt. Das würde dann den Raum für eine größere Korrektur in Richtung 95.000 $ oder sogar 90.000 $ eröffnen. Aktuell scheint eine Fortsetzung des Aufwärtstrends jedoch das wahrscheinliche Szenario zu sein. Von einem solchen weiteren Bitcoin-Boom könnten dann auch junge Altcoin-Projekte wie SOLX stark profitieren.

SOLX könnte von einem weiteren Marktaufschwung profitieren

Bei SOLX handelt es sich ja um den jungen Altcoin des neuen Krypto-Projektes Solaxy. Der befindet sich gerade noch in der sogenannten Presale-Phase. Was heißt, dass er noch vor seinem ersten offiziellen Börsenlisting steht und ausschließlich über das Presale-Widget zum rabattierten Festpreis von 0,001742 $ gekauft werden kann. Somit bietet sich hier Anlegern also gerade noch ein günstiger Einstieg, und bis heute kamen bereits über 43 Millionen $ an Presale-Funding zusammen. Anleger wollen wohl gerade noch die letzte Gelegenheit zum investieren nutzen, bevor der Presale in zwei Wochen zu Ende geht.

Das Interessanteste an SOLX dürfte sein, dass es ein Utility Coin ist, da die Entwickler von Solaxy echten Mehrwert für das Solana-Ökosystem schaffen wollen. Hierbei soll es sich nämlich um die erste Layer-2-Blockchain für Solana handeln, wodurch in Zukunft Problemen wie Netzwerkausfällen und Transaktionsverzögerungen bei Solana vorgebeugt werden soll.

Transaktionen könnten dank Solaxy schließlich auf der L2-Lösung ausgelagert werden. So könnte Solaxy eine wichtige Rolle bei der Entlastung der Main-Blockchain von Solana spielen, was dem Projekt und seiner Kryptowährung SOLX für die Zukunft natürlich deutliches Wachstumspotenzial verschafft.

