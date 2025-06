Solita, Fintraffic Air Navigation Services Ltd. (Fintraffic ANS) und AstraUTM stellen Service für bemannte und unbemannte Luftfahrt vor.

Solita hat zusammen mit Fintraffic Air Navigation Services Ltd. (Fintraffic ANS), dem designierten Flugsicherungsdienstleister für Finnland, und AstraUTM, einem Unternehmen von Thales, eine digitale Plattform für die Luftfahrt entwickelt. Fintraffic Sky stellt Piloten, Drohnenbetreibern, Zoll- und Grenzschutzbehörden wichtige Luftfahrtdaten und -dienste in einer zentralisierten Nutzeroberfläche zur Verfügung.

Fintraffic Sky rationalisiert den Prozess der Einreichung von Flugplänen und der Benachrichtigung der Behörden über die beabsichtigte Nutzung des Luftraums und unterstützt sowohl die bemannte als auch die unbemannte Luftfahrt. Die Plattform bietet eine Echtzeit-Situationsübersicht über den finnischen Luftraum, einschließlich aktiver Flüge und reservierter Zonen.

"Dieser neue Dienst verbessert die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit unserer Informationen und Instrumente", erklärt Raine Luojus, CEO von Fintraffic ANS. "Er spiegelt unser Engagement für sichere, moderne Dienstleistungen wider und steht im Einklang mit unserer digitalen Strategie, die sich entwickelnden Bedürfnisse der Luftfahrtgemeinschaft zu unterstützen."

Fintraffic Sky integriert Schlüsselfunktionen wie die Visualisierung des Luftraums in Echtzeit, fortschrittliche Flugplanungswerkzeuge und die Konnektivität mit der zentralen Referenzdatenbank für Luftfahrtinformationen (EAD) und dem Network Manager von Eurocontrol. Die Architektur der Plattform wurde in Zusammenarbeit mit dem Technologieunternehmen Solita entwickelt. AstraUTM, ein Unternehmen von Thales, wurde aufgrund seiner bewährten Lösung für das unbemannte Verkehrsmanagement (UTM) und seiner nutzerzentrierten Designfähigkeiten ausgewählt.

"Unsere Zusammenarbeit mit Fintraffic war interaktiv und kooperativ", so Asam Khan, CEO von AstraUTM. "Sie hat es uns ermöglicht, maßgeschneiderte Funktionen zu entwickeln, die die Ziele von Fintraffic erfüllen und die Grundlage für eine zukünftige Integration von Airtraffic Management und UTM stärken." Ossi Lindroos, CEO von Solita: "Mit der zunehmenden Verbreitung von Drohnen und anderen unbemannten Luftfahrzeugen sind intelligente Datenplattformen wie Fintraffic Sky unerlässlich, um sie sicher in das breitere Verkehrsökosystem zu integrieren. Unsere neue Plattform bietet Echtzeitdaten und Benutzerfreundlichkeit für alle Luftraumnutzer:innen."

Im nächsten Schritt wird Fintraffic Sky um die Flugwetterdaten des Finnischen Meteorologischen Instituts (FMI) erweitert. Damit stehen innovative Wettertools zur Verfügung, die auf die spezifischen Bedürfnisse sowohl der traditionellen als auch der unbemannten Luftfahrt zugeschnitten sind. "Wir freuen uns, unsere regulierten und kommerziellen Wetterprodukte über Fintraffic Sky auf den Markt zu bringen und allen Luftraumnutzern damit wichtige meteorologische Daten zur Verfügung stellen zu können", sagt Riikka Pusa, Head of Aviation and Defence beim FMI.

Über Solita

Solita ist ein europäischer Marktführer für datengetriebene digitale Transformation und Unternehmensdesign mit über als 2.200 Spezialist*innen in zehn Ländern. Die Geschäftstätigkeit umfasst Technologie, Daten und einen menschen-zentrischen Beratungsansatz mit Schwerpunkt in den Bereichen Big Data, KI und Advanced Analytics. Das Leistungsspektrum von Solita umfasst strategische Beratung, Service Design, Software-Entwicklung und Cloud Services. Solita wurde 1996 gegründet und beschäftigt Spezialist*innen für das digitale Geschäft in Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark, Großbritannien, Estland, Belgien, Polen, Deutschland und der Schweiz.

www.solita.fi/de

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250602263773/de/

Contacts:

Solita Germany GmbH

Brienner Straße 45 a-d, Campus Königsplatz, 80333 München

Florian Disson, Executive Vice President Germany

Karl-Liebknecht-Straße 29a, 10178 Berlin

+491721860179

florian.disson@solita.fi

www.solita.fi/de