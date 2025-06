Bad Soden (ots) -Heute präsentierte die REVG Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft in Kerpen (NRW) neue wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen-Hybridbusse. Mit ihnen macht der Kreis einen bedeutenden Schritt in Richtung emissionsfreier Mobilität. Die Betankungstechnik sowie der benötigte Wasserstoff kommen vom Industriegasespezialisten Messer.Insgesamt 26 innovative Busse ersetzen bis Ende Juni 2025 ihre Vorgänger mit herkömmlichem Dieselmotor, wodurch der Rhein-Erft-Kreis jährlich etwa 1.500 Tonnen Treibhausgas-Emissionen einsparen möchte. Die Busse bieten Reichweiten von bis zu 350 Kilometern pro Tankfüllung. Aufgetankt werden sie an einer von Messer bereitgestellten Wasserstoff-Tankstelle auf dem REVG-Betriebsgelände. Hier ist auch die Spedition H. Freund ansässig, die im Oktober 2024 mit dem Bau der Tankstelle begann. Als Partner wurde Messer, der weltweit größte Spezialist für Industrie-, Medizin- und Spezialgase in Privatbesitz, ausgewählt.Andreas Noky, Spezialist für H2-Tankstellen-Projekte bei Messer: "Seit Beginn des Probebetriebs im November 2024 hat sich die Flotte schrittweise von zwei auf 26 Busse erweitert. Es fanden über 400 Betankungen statt, bei denen ca. 6 Tonnen Wasserstoff abgefüllt wurden. Die durchschnittliche Betankungszeit betrug weniger als 10 Minuten, also nicht länger als eine Betankung mit Dieseltreibstoff. Bis heute wurden durch den Betrieb der neuen Brennstoffzellen-Hybridbusse und die Betankung weiterer Fahrzeuge von Partnerunternehmen der REVG bereits rund 65 Tonnen Treibhausgasemissionen eingespart."Bereits seit 2011 ist Messer Technologie- und Wasserstoff-Lieferant für eine der größten Flotten brennstoffzellenbetriebener, elektrischer Busse in den USA. In Jülich (NRW) baut Messer in einem Joint-Venture mit dem Kreis Düren eine Anlage zur Herstellung von grünem Wasserstoff. Mit einer Nennleistung von 10 Megawatt und einer Produktionskapazität von bis zu 180 Kilogramm Wasserstoff pro Stunde wird die Anlage eine der größeren ihrer Art in Deutschland sein. Im Nachbarland Belgien ist Messer Partner des Hyoffwind-Projektes in Zeebrügge für eine Wasserstoff-Elektrolyse mit einer Nennleistung von 25 Megawatt.Pressekontakt:Diana BussSenior Vice President Corporate CommunicationsTel.: +49 2151 7811-251Mobil: +49 173 540 5045E-Mail: communications@messergroup.comAngela GiesenManager CommunicationsTel.: +49 2151 7811-331Mobil: +49 174 328 1184E-Mail: communications@messergroup.comOriginal-Content von: Messer SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152902/6047416