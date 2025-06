Zum Handelsauftakt in den USA hat die Palantir-Aktie heute bei 134,47 Dollar ein neues Hoch markiert, bevor es zu Gewinnmitnahmen kam. Bereits am Freitag war die Aktie des US-Spezialisten für Datenanalyse deutlich gestiegen. Hintergrund ist ein Bericht der New York Times. Die Zeitung schreibt über einen Mega-Plan von US-Präsident Donald Trump.Trump plant offenbar den größten Zugriff auf personenbezogene Daten in der Geschichte der Vereinigten Staaten - und Palantir steht im Zentrum. Die Regierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...