Jedes dritte Injektionsfläschchen wird von Gerresheimer hergestellt. Das hat den Düsseldorfern in den vergangenen Jahren gute Geschäfte beschert. Doch jetzt schwächelt die Nachfrage. Anleger fliehen aus der Aktie.Die Jahresziele für 2025 angepasst, die Dividende drastisch gekürzt: Diese Mitteilung von Gerresheimer am Montagmittag erwischte Anleger auf dem falschen Fuß. Die Aktie des Spezialverpackungsherstellers erlebte an der Börse für einen Kurssturz - die Papiere gingen mit einem Minus von 24 Prozent aus dem Handel: Klarer Tagesverlierer im MDAX. Grund für die düstere Prognose sind eine weiter schwache Nachfrage im Kosmetiksegment sowie rückläufige Bestellungen bei Behältern für flüssige …