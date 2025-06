NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag etwas gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) sank um 0,20 Prozent auf 110,50 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg im Gegenzug auf 4,46 Prozent.

Der US-Anleihemarkt bewegte sich in einer engen Bandbreite. Schwächer als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten stützten die Anleihen nur kurzzeitig. Die Stimmung in der US-Industrie hatte sich im Mai unerwartet erneut verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel auf den niedrigsten Stand sei dem vergangenen November. Volkswirte hatten eine leichte Erholung erwartet.

"Die konjunkturelle Perspektive des Sektors bleibt getrübt und die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed werden tendenziell gestärkt", kommentierte Ralf Umlauf, Volkswirt bei der Landesbank Helaba mit Blick auf die US-Notenbank.

Umlauf warnt jedoch vor zu viel Optimismus mit Blick auf Leitzinssenkungen. Er verweist auf den immer noch sehr hohen Wert des Indexes für bezahlte Preise. "Die Fed hat ihrerseits angedeutet, es wegen der Inflationsgefahren nicht eilig zu haben mit einer Lockerung der Geldpolitik."

Der Zollkonflikt zwischen den USA und China sorgt derweil weiterhin für Verunsicherung. In dem Handelskonflikt zwischen haben sich die beiden Seiten erneut mit Vorwürfen überzogen. Nachdem US-Präsident Donald Trump den Chinesen vorgeworfen hatte, sich nicht an die vor knapp drei Wochen in Genf geschlossenen Vereinbarungen zu halten, hat Peking nun seinerseits mit scharfer Kritik an den USA nachgelegt./jsl/mis