DJ Aktien Schweiz etwas leichter - US-Zölle verunsichern weiter

DOW JONES--Mit moderaten Abgaben hat der schweizerische Aktienmarkt zu Wochenbeginn den Handel beendet. Vor allem die erratische Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump drückte auf die Stimmung. Aktuell hat er eine Verdopplung der Zölle auf Importe von Stahl und Aluminium auf 50 Prozent ab dem 4. Juni angekündigt. "Es vergeht einfach kaum ein Tag ohne eine neue Zoll-Nachricht aus dem Weißen Haus", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Und so lange das so bleibt, wird die Nervosität an den Märkten hoch bleiben", ergänzte er.

Der SMI reduzierte sich um 0,2 Prozent auf 12.198 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und 7 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 15,28 (zuvor: 45,08) Millionen Aktien.

Die Wirtschaft der Schweiz ist im ersten Quartal derweil etwas stärker als zunächst angenommen gewachsen. Wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mitteilte, stieg das reale und um Sportereignisse bereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,8 Prozent. Im Rahmen einer Vorabschätzung war ein Plus von 0,7 Prozent gemeldet worden. Im vierten Quartal 2024 war das so bereinigte BIP um 0,6 Prozent gestiegen.

Bei den Einzelwerten stiegen Novartis um 1,4 Prozent und waren damit größter Gewinner im SMI. Der Pharmakonzern hat einen Studienerfolg mit dem Krebsmittel Pluvicto erzielt. Bei der US-Gesundheitsbehörde FDA soll der Genehmigungsantrag im Herbst eingereicht werden.

Mit Abgaben zeigten sich dagegen die Luxusgüter-Werte. Hier verloren Richemont 1,0 Prozent und Swatch gaben um 0,5 Prozent nach. Aus dem wichtigsten Abnehmerland China wurden wenig überzeugende Einkaufsmanagerindizes für den Mai bekannt gegeben.

Der Baustoffkonzern Holcim hat die wichtigsten Genehmigungen für die vollständige Abspaltung des Nordamerika-Geschäfts unter dem Namen Amrize erhalten. Der Handel an der New York Stock Exchange und an der Schweizer Börse SIX unter dem Tickersymbol "AMRZ" soll am 23. Juni 2025 aufgenommen werden, wie Holcim mitteilte. Die Aktie stieg um 0,1 Prozent.

June 02, 2025 11:39 ET (15:39 GMT)

