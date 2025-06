Vaduz (ots) -Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni und Regierungsrat Hubert Büchel haben am Montag, 2. Juni 2025, Anja Klug, die Vertreterin des UNO-Flüchtlingshochkommissariats für die Schweiz und Liechtenstein, im Regierungsgebäude zu einem Austausch empfangen.Innenminister Hubert Büchel nutzte die Gelegenheit, sich mit Frau Klug über die aktuelle Situation im Asylbereich in Liechtenstein sowie die Umsetzung des EU-Asyl- und Migrationspaktes im Land auszutauschen. Wie bereits in den vergangenen Jahren wurden auch die Herausforderungen für das liechtensteinische Asylwesen durch den Krieg in der Ukraine und die damit einhergehenden Fluchtbewegungen besprochen. Im Rahmen des Gesprächs würdigte Anja Klug die ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen dem UNHCR und den zuständigen Stellen im Land.Beim Treffen zwischen Aussenministerin Sabine Monauni und Anja Klug lag der Fokus auf der Beteiligung Liechtensteins am globalen Flüchtlingspakt der UNO. Weiter wurde die finanzielle Situation des UNHCR vor dem Hintergrund massiver Kürzungen wichtiger Geberländer thematisiert und die Bedeutung der Internationalen Flüchtlings- und Migrationshilfe hervorgehoben.Ebenfalls traf Anja Klug Vertreter des Ausländer- und Passamts, wobei einzelne Aspekte des Asylbereichs vertieft besprochen wurden.Pressekontakt:Stephan JägerGeneralsekretärMinisterium für Inneres, Wirtschaft und SportT 236 76 83stephan.jaeger@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100932161