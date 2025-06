ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Euro belassen. Sven Weier bezieht sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf einen "Spiegel"-Artikel, demzufolge die EU über Maßnahmen nachdenkt, zu hohe Gewinne der Rüstungskonzerne im Zuge des massiven Anstiegs der Rüstungsausgaben zu verhindern. Derartige Steuern wären kontraproduktiv mit Blick auf einen deutlichen Ausbau der europäischen Rüstungsproduktion, glaubt der Experte. Allerdings würden solche Steuerpläne aktuell wohl auch kaum auf breite politische Unterstützung treffen./mis/rob/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2025 / 15:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007030009

© 2025 dpa-AFX-Analyser