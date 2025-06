GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Armee soll nach Darstellung der Hamas bei Angriffen im Gazastreifen erneut Menschen in der Nähe eines Verteilungszentrums für humanitäre Hilfe getötet haben. Die "drei hungernden Zivilisten" seien in Rafah ums Leben gekommen, teilte das Hamas-Medienbüro mit. Den Angaben nach sollen auch 35 Menschen verletzt worden sein. Israels Armee sagte auf Anfrage, Soldaten hätten in der Gegend Verdächtige, die eine Bedrohung für sie dargestellt hätten, davon abhalten wollen, sich ihnen zu nähern und dabei auch Warnschüsse abgegeben.

Der Vorfall habe sich rund einen Kilometer entfernt von einer Verteilungsstelle in Rafah in der Nacht, außerhalb der Betriebszeiten des Zentrums, ereignet. Der Armee seien Berichte über Opfer bekannt, hieß es weiter. "Die Einzelheiten des Vorfalls werden eingehend untersucht."

Das israelische Militär hindere Zivilisten nicht daran, die Verteilungszentren zu erreichen, betonte die Armee. "Die Hamas unternimmt alles in ihrer Macht Stehende, um die Lebensmittelverteilung im Gazastreifen zu untergraben." Das von der Islamistenorganisation kontrollierte Innenministerium hatte die Einwohner aufgerufen, den neuen Verteilmechanismus zu boykottieren.

Insgesamt soll es laut dem Medienbüro der Hamas seit Eröffnung der Zentren in der vergangenen Woche bislang 52 Tote an den Verteilungsstellen gegeben haben. Am Sonntag hatte das Medienbüro mitgeteilt, dass bei israelischen Angriffen dort insgesamt 30 Menschen getötet worden seien. Die israelische Armee dementierte dies.

Die Angaben lassen sich derzeit allesamt nicht unabhängig überprüfen./edr/DP/stw