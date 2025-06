Berlin (ots) -Im Rahmen des BDZV-Digitalkongresses beBETA wurden heute in Berlin die Gewinner des Nova Innovation Awards 2025 ausgezeichnet. Der Preis des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) wird in Zusammenarbeit mit der Unternehmensberatung Highberg (Hamburg) vergeben. Er würdigt zum neunten Mal herausragende Innovationsleistungen in der Zeitungs- und Digitalverlagsbranche. Aus über 50 Einreichungen hat die Jury drei Projekte prämiert, die sich durch besondere Kreativität, Relevanz und Zukunftspotenzial auszeichnen - jeweils in den Kategorien Produktinnovation, Vermarktungsinnovation und Neue Geschäftsfelder. Zusätzlich wurde ein Sonderpreis vergeben."Ein digitales Lokalsportformat, eine internationale Abo-Partnerschaft, ein Kinderfestival und eine Nachwuchskampagne - diese vier Projekte stehen exemplarisch dafür, wie vielfältig und wirkungsvoll Innovation in unserer Branche heute sein kann", sagt Juryvorsitzender Nico Wilfer, Chief Product and Sales Officer der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.In der Kategorie Produktinnovation überzeugte das Hamburger Abendblatt mit der siebenteiligen Doku-Serie "Wolfsrudel: Eimsbüttel in der Regionalliga". Das neue digitale Streaming-Format begleitet ein Jahr lang die Aufstiegssaison der Fußball-Herren des Eimsbütteler TV. Mit einer Nähe erzeugenden Erzählweise, aufmerksamkeitsstarkem Bewegtbild-Content und einem Abo-Modell generierte das Pilotprojekt rund 100 neue Digitalabonnements. Die erste Folge wurde über 25.000 Mal abgerufen, einzelne Reels erreichten mehr als 100.000 Views. Die Serie gilt als Testfall für neue Zielgruppenansprache im Lokalsport.In der Kategorie Vermarktungsinnovation wurde die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) für ihre exklusive Partnerschaft mit der New York Times ausgezeichnet. Im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl 2024 boten beide Medien ein gemeinsames digitales Abonnement an - fünf Monate lang für fünf Euro monatlich mit Zugriff auf sämtliche Inhalte beider Marken. Das Angebot erzielte eine Reichweite von über 61 Millionen Nutzern, überdurchschnittliche Konversionsraten und generierte mehr als 7.300 neue Abonnements in Deutschland, Österreich und der Schweiz.In der Kategorie Neue Geschäftsfelder setzte sich die Mediengruppe Pressedruck mit dem Rocketeer Kids Festival durch. Das Veranstaltungsformat bringt Kindern Zukunftsthemen wie Technologie, Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit näher. Interaktive Workshops, Shows und Experimentierflächen ermöglichen spielerisches Lernen - Eltern und Lehrkräfte erhalten zusätzliche Impulse zur Förderung digitaler Bildung. Das Projekt positioniert das Medienhaus als Impulsgeber für generationengerechte Zukunftsgestaltung.Einen Sonderpreis vergab die Jury in diesem Jahr an die verlagsübergreifende Kampagne "Volo werden", die Nachwuchstalente für den Journalismus begeistern soll. Sieben Medienhäuser haben sich in einer gemeinsamen Initiative zusammengeschlossen, um mit einem modularen Baukastenprinzip und Visuals unter dem Motto "Lebenslinien" für das Volontariat in Redaktionen zu werben. Die Kampagne ist offen für weitere Partnerverlage, bietet individuelle Anpassungsmöglichkeiten und setzt ein starkes Zeichen für die Zukunft journalistischer Ausbildung.Die JuryKatja Fleischmann, Product Manager DRIVE / dpa, Berlin;Dirk von Gehlen, Director Think Tank, SZ-Institut, Süddeutsche Zeitung, München;Sebastian Horn, Director AI, ZEIT Verlagsgruppe / ZEIT ONLINE, Hamburg/Berlin;Hendrik Langen, Geschäftsführer, Highberg, Hamburg;Freya Oehle, Gründerin und CEO, Dreitausendsassa, Hamburg;Larissa Pohl, CEO WPP Open X Europe Lead for TCCC und GWA-Präsidentin, Frankfurt;Lea Thies, Leiterin Günter Holland Journalistenschule, Augsburg;Andreas Schmutterer, Vorsitzender Geschäftsleitung, Augsburger Allgemeine, und Vorsitzender BDZV-Arbeitsgruppe Digital;Nico Wilfer, Chief Product and Sales Officer, Frankfurter Allgemeine Zeitung und BDZV-Ressortvorstand Trends & Innovation.Über den AwardSeit 2017 zeichnet der Nova Innovation Award Projekte aus, die journalistisch, wirtschaftlich oder technologisch neue Wege gehen - in den Kategorien Produktinnovation, Vermarktungsinnovation und Neue Geschäftsfelder. Prämiert werden unter anderem neue redaktionelle Formate, digitale Produkte, datengetriebene Vermarktungsansätze oder strategische Erweiterungen über das klassische Zeitungsgeschäft hinaus. Im Fokus stehen Lösungen für Leserinnen und Leser, Nutzerinnen und Nutzer sowie Werbetreibende. Seit dem Start wurden 456 Projekte eingereicht, 80 nominiert und 31 ausgezeichnet. Der Nova Innovation Award ist ein undotierter Branchenpreis.Pressekontakt:Anja PasquayLeiterin KommunikationTelefon: 030/726298-214E-Mai pasquay@bdzv.deOriginal-Content von: BDZV - Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6936/6047444