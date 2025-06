Der Goldpreis startet mit deutlichem Schwung in die neue Handelswoche. Am Montagmorgen liegt das Edelmetall bei 3317 US-Dollar - ein Plus von 0,75?% im Vergleich zum Wochenschlusskurs von 3292 US-Dollar. Getrieben wird diese Entwicklung durch geopolitische Spannungen und frische Handelskonflikte, die bei Investoren Sorgen hervorrufen und die Nachfrage nach Gold als sicherem Anlagehafen weiter anfachen.

