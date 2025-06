© Foto: picture alliance/AP Images | Wilfredo Lee

Die Aktie von Kraft Heinz verliert seit Jahren beständig an Wert. Inzwischen sind Bewertung und Dividende attraktiv, doch es fehlt an Trendwendesignalen.Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - Kraft Heinz Investorenlegende Warren Buffett gilt nicht nur als Fan von hohen Cashflows und günstigen Unternehmensbewertungen, sondern auch von starken Marken. Das beweist die jahrzehntelange Treue zu Coca-Cola und auch von Apple ist der Unternehmer begeistert. Mehrfach bezeichnete er dessen Aktie als "die beste der Welt". Dass das "Orakel aus Omaha" nicht unfehlbar ist, hat in den vergangenen Jahren die Performance von Kraft Heinz, einer weiteren starken und weltbekannten Marke bewiesen. Der …