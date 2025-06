Karlsruhe (ots) -dm-drogerie markt warnt vor dem Verzehr des Artikels "dmBio Cashewmus Himbeere" (GTIN 4067796070040). Betroffen hiervon sind alle Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) bis einschließlich 28.04.2026. Der Artikel wird durch dm bereits seit dem 26. Mai 2025 vorsorglich zurückgerufen und vom Verzehr des Produktes wird dringend abgeraten.Grund für die Aktualisierung des Rückrufes:In dem oben genannten Artikel wurden im Rahmen behördlicher Untersuchungen Salmonellen nachgewiesen, die in Zusammenhang mit gemeldeten Erkrankungsfällen von Salmonella Infantis bei Kleinkindern in Deutschland und Österreich stehen können.Der Verzehr von mit Salmonellen belasteten Lebensmitteln kann zu Durchfall, Kopf- und Bauchschmerzen wie auch Unwohlsein und Erbrechen sowie leichtem Fieber führen. Säuglinge, Kleinkinder sowie ältere oder abwehrgeschwächte Menschen sind besonders gefährdet und können schwerere Krankheitsverläufe entwickeln.Sollte das oben genannte Produkt bereits verzehrt worden sein und sollten entsprechende Symptome auftreten, ist ein Arzt aufzusuchen.Die Angaben zum Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) finden Sie auf dem Deckelrand. Sollte das MHD nicht lesbar oder unkenntlich sein, bitten wir Sie, das Glas vorsorglich an uns zurückzugeben.Wir bitten Sie, das Produkt ungeöffnet oder auch bereits angebrochen in die dm-Märkte zurückzubringen. Der Kaufpreis wird Ihnen selbstverständlich erstattet.Da die Qualität unserer Produkte für uns höchste Priorität hat, bedauern wir den Vorfall sehr und entschuldigen uns bei Ihnen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.Weitere Informationen für Kundinnen und Kunden:dm-ServiceCenterTel.: 0800 365 8633 (kostenfrei)E-Mail: servicecenter@dm.deÖffnungszeiten: Mo bis Sa 8 bis 20 Uhr dm.dePressekontakt:Herbert Arthendm-drogerie marktTelefon: +49 721 5592 1195herbert.arthen@dm.denewsroom.dm.deOriginal-Content von: dm-drogerie markt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100011124/100932162