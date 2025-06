EQS-News: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

Hauptversammlung der flatexDEGIRO AG wählt neuen Aufsichtsrat und beschließen Dividende von 4 Cent je Aktie Lotter zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt

Dividende von 4 Cent je dividendenberechtigter Stückaktie beschlossen

Voraussetzung für Rechtsformwechsel in eine Europäische Gesellschaft (SE) geschaffen Die Aktionäre der flatexDEGIRO AG sind bei der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung am Montag in allen Punkten den Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat gefolgt. So wählte die Hauptversammlung Bernd Förtsch und Stefan Müller erneut zu Mitgliedern des Aufsichtsrats sowie Hans-Hermann Lotter, Martina Pfeifer und Sarna Röser neu in das Gremium. Bei der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats wählten dessen Mitglieder Lotter zum Vorsitzenden und Stefan Müller zu seinem Stellvertreter. Außerdem beschloss die Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von 4 Cent je dividendenberechtigter Stückaktie. Hieraus resultiert eine Dividendenausschüttung von insgesamt 4 Mio. Euro. Weitere jeweils 51 Mio. Euro des ausgewiesenen Bilanzgewinns von 106 Mio. Euro werden in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt beziehungsweise auf neue Rechnung vorgetragen. Des Weiteren schuf die Hauptversammlung die Voraussetzung für einen Rechtsformwechsel der flatexDEGIRO AG in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE). Mit diesem Schritt, der im Laufe des Jahres 2025 erfolgen soll, unterstreicht flatexDEGIRO seine paneuropäische Ausrichtung. Der Online-Broker verzeichnete zuletzt mehr als 3,2 Mio. Kunden in 16 europäischen Ländern. Die Präsenz bei der Hauptversammlung lag bei 55 % des Grundkapitals. Ansprechpartner: Achim Schreck

Leiter IR & Unternehmenskommunikation

+49 (0) 69 450001 1700

achim.schreck@flatexdegiro.com Laura Hecker

Director Investor Relations

+49 (0) 160 3064 404

laura.hecker@flatexdegiro.com flatexDEGIRO AG - führende Plattform für den Vermögensaufbau in Europa ( www.flatexdegiro.com , ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) Mit dem Anspruch, die führende Plattform für den Vermögensaufbau in Europa zu sein, unterstützt flatexDEGIRO aktuell mehr als 3 Mio. Kunden in 16 Ländern. Das Unternehmen verwahrt ein Vermögen von rund 75 Mrd. € und wickelt für seine Kunden durchschnittlich mehr als 60 Mio. Wertpapiertransaktionen pro Jahr ab. Über drei Brokerage-Plattformen - DEGIRO, flatex und ViTrade - bietet flatexDEGIRO Zugang zum Handel an rund 50 Börsen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum sowie im außerbörslichen Direkthandel. Die Kunden sind aktive und gut informierte Trader, die ohne Anlageberatung handeln. Mit ViTrade bedient flatexDEGIRO zusätzlich besonders aktive Händler. Das Brokerage und das mit dem Wertpapierhandel verbundene Bankgeschäft laufen über die flatexDEGIRO Bank AG, eine Tochtergesellschaft mit Vollbanklizenz. flatexDEGIRO verfügt entlang der gesamten Wertschöpfungskette über proprietäre Technologie mit sehr hoher Verfügbarkeit und setzt damit Standards bei der Plattform- und Servicequalität.



