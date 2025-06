© Foto: Richard Drew/AP/dpa - dpa-Bildfunk

Trump facht den Handelsstreit neu an, die EZB schraubt an der Geldpolitik und Europa bangt um Konjunktur und Preisstabilität. Was jetzt auf Märkte und Anleger zukommt.Die weltweiten Finanzmärkte stehen erneut unter Strom. Am 28. Mai erklärte das US-Handelsgericht sämtliche reziproken Zölle und Strafabgaben im Zuge der Fentanyl-Bekämpfung für rechtswidrig. Doch nur einen Tag später setzte ein Bundesberufungsgericht diese Entscheidung vorerst wieder außer Kraft. Sollte das Urteil Bestand haben, könnte der durchschnittliche Zollsatz auf US-Importe wieder deutlich unter die Marke von zehn Prozent fallen, so Analysten der DZ Bank. Die Regierung unter Präsident Donald Trump dürfte jedoch nicht …