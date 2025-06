TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Mai unerwartet erneut verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel um 0,2 Punkte auf 48,5 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Montag in Tempe mitteilte. Es ist der vierte Rückgang des Stimmungsindikators in Folge und der tiefste Stand seit vergangenem November. Volkswirte hatten hingegen mit einem Anstieg auf 49,5 Punkte gerechnet.

Der ISM-Index ist damit tiefer unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten gefallen und signalisiert ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivität in den Industriebetrieben. Im Januar war der ISM noch erstmals seit Oktober 2022 über diese Marke gestiegen und hatte sich auch im Februar knapp darüber gehalten.

"Die konjunkturelle Perspektive des Sektors bleibt getrübt und die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed werden tendenziell gestärkt", kommentierte Ralf Umlauf, Volkswirt bei der Landesbank Helaba. Umlauf warnt jedoch vor zuviel Optimismus mit Blick auf Leitzinssenkungen. Er verweist auf den immer noch sehr hohen Wert des Indexes für bezahlte Preise. "Die Fed hat ihrerseits angedeutet, es wegen der Inflationsgefahren nicht eilig zu haben mit einer Lockerung der Geldpolitik."/jsl/mis