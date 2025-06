© Foto: Wolfgang Filser - picture alliance / SZ Photo

Die Aktie von Nahrungsmittelkonzern Campbell's bietet eine Dividendenrendite von 4,6 Prozent und eine attraktive Bewertung. Sollten Anlegerinnen und Anleger die Aktie nach den am Montag vorgestellten Zahlen kaufen?Das Pop-Art-Kunstwerk Campbell's Soup Cans von Andy Warhol hat die Suppen des gleichnamigen Unternehmens einst weltberühmt gemacht, das nach einer Umbenennung im vergangenen September in "Campbell's" den Namensbestandteil "Soup" inzwischen aber aufgegeben hat. Damit will der Nahrungsmittelkonzern zeigen, in seinem Produktportfolio über mehr als nur die Suppe, die das Unternehmen einst zu Ruhm verholfen hat, zu verfügen. So ist Campbell's in den vergangenen Jahren nach …