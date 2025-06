Krypto News: Schlechte Stimmung auf dem Kryptomarkt - BTC Spot ETF mit Rekordabflüssen

Die derzeit eher durchwachsene Stimmung auf dem Kryptomarkt schlägt sich auch auf die BTC-Spot-ETF nieder. Die bluten derzeit ordentlich, allen voran der i Shares Bitcoin Trust von BlackRock. Dieser verzeichnete am 30. Mai einen Abfluss von über 430 Millionen US-Dollar. Danach folgt der BTC-Sport-ETF von Arkham mit Abflüssen in Höhe von rund 120 Millionen US-Dollar. Insgesamt belaufen sich die Abflüsse auf rund 616 Millionen US-Dollar. Trotzdem bleibt der IBIT von BlackRock mit einem verwalteten Vermögen von knapp 70 Milliarden US-Dollar der stärkste Spot ETF. Der Ethereum Spot ETF von BlackRock verzeichnete am 30. Mai hingegen Zuflüsse von rund 70 Millionen US-Dollar.

Der Bitcoin Kurs verzeichnete auf Wochensicht einen Rücksetzer in Höhe von knapp 4,39 Prozent. Derzeit notiert der BTC bei rund 104.000 US-Dollar. Damit notiert der Bitcoin etwa 6 Prozent unter seinem Allzeithoch vom 22. Mai in Höhe von 111.000 US-Dollar.

iShares Bitcoin ETF no outflows streak comes to an end…



$400+mil exits fund.



What a run over past 30+ days though.



IBIT now pushing $70bil in assets < 17 months since launch.



*$70bil*



Not sure I have words to describe how ridiculous this is. - Nate Geraci (@NateGeraci) May 31, 2025

Bullen oder Bärenmarkt? Alles bleibt offen

Eine verlässliche Prognose zur kurzfristigen Kursentwicklung von Bitcoin bleibt schwierig. Die Kryptowährung ist bekannt für ihre hohe Volatilität - kurzfristige Preisschwankungen sind daher die Regel, nicht die Ausnahme. Entsprechend sind Vorhersagen mit großer Unsicherheit behaftet.

Aktuell wird die Marktstimmung von einer Reihe geopolitischer Unsicherheiten belastet. Besonders im Fokus stehen die jüngsten wirtschaftspolitischen Entscheidungen der US-Regierung. So sorgte die überraschende Ankündigung von Zollerhöhungen auf 50?Prozent für Stahleinfuhren während laufender Verhandlungen mit der EU für Irritationen. Auch der weiterhin ungelöste Handelskonflikt mit China trägt zur nervösen Marktstimmung bei.

Die USA gelten traditionell als Leitmarkt für Bitcoin und andere Kryptowährungen - politische Spannungen oder wirtschaftspolitische Maßnahmen aus Washington haben daher oft direkte Auswirkungen auf die globale Risikobereitschaft und damit auch auf den Kryptomarkt.

Allerdings könnte der Bitcoin-Kurs eventuell mittelfristig wieder ansteigen.

Zum einen sind institutionelle Investoren nach wie vor aktiv im Markt, insbesondere seit der Zulassung der bereits oben erwähnten Bitcoin-Spot-ETFs Anfang 2024. Strategy (ehem. MicroStrategy) hat an diesem Montag 705 BTC im Wert von 75 Millionen US-Dollar nachgekauft und auch andere Unternehmen haben mittlerweile Bitcoin in ihre Treasury integriert, beispielsweise GameStop.

Strategy has acquired 705 BTC for ~$75.1 million at ~$106,495 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 16.9% YTD 2025. As of 6/1/2025, we hodl 580,955 $BTC acquired for ~$40.68 billion at ~$70,023 per bitcoin. $MSTR $STRK $STRF https://t.co/K4tex3qHrN - Michael Saylor (@saylor) June 2, 2025

Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten rückt Bitcoin für viele Anleger stärker in den Fokus - nicht nur als Spekulationsobjekt, sondern zunehmend als wertstabiles Gegengewicht zum klassischen Finanzsystem. Während Vertrauen in staatliche Währungen bröckelt und geopolitische Risiken zunehmen, erscheint Bitcoin mit seiner limitierten Angebotsstruktur und der Unabhängigkeit von Zentralbanken als interessante Absicherung gegen systemische Risiken.

Auch die Geldpolitik der US-Notenbank spielt dabei eine zentrale Rolle. Sollte die Fed in den kommenden Monaten tatsächlich den geldpolitischen Kurs lockern, dürfte das nicht nur die Attraktivität von Anleihen schmälern - es könnte auch frisches Kapital in alternative Anlageklassen wie Bitcoin spülen. Historisch betrachtet reagiert der Kryptomarkt sensibel auf solche Signale: Lockerere Geldpolitik führt häufig zu mehr Risikobereitschaft - mit entsprechend positiven Effekten für Bitcoin und andere Kryptowährungen. Auch die Käufer des BTC Bull Token könnten davon profitieren.

BTC Bull Token: Der Meme-Coin mit dem Bitcoin Bonus

Denn das Team hat das Projekt eng mit der Kursentwicklung des Bitcoins verknüpft. Sobald der BTC bestimmte Kursziele erreicht, erhalten die Hodler des BTCBULL Token Bitcon Airdrops. Der erste Meilenstein liegt bei einem BTC-Kurs von 150.000 US-Dollar. Zusätzlich dazu hat der BTC Bull Token einen Burning-Mechanismus, der ebenfalls beim Erreichen bestimmter Kursziele ausgelöst wird. Dadurch wird das zirkulierende Angebot des Token reduziert, was sich wiederum positiv auf den Kurs auswirken kann. Inhaber des Coins könnten so in zweifacher Hinsicht profitieren. Einerseits von steigenden BTCBULL Kursen, andererseits von den Bitcoin Airdrops.

Der BTC Bull Token kann im Moment noch im Presale gekauft werden, wobei die Betonung auf dem Wort "noch" liegt, denn der Vorverkauf ist mittlerweile auf die Zielgeraden eingebogen. Ein BTCBULL kostet im Moment 0,002545 US-Dollar. Um als früher Investor einzusteigen, muss man lediglich eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.