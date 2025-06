Gelungener Auftakt an der Wall Street: Trotz wachsender Handelskonflikte steigen die US-Indizes am ersten Juni-Handelstag. Besonders Tech- und Stahlwerte glänzen. Doch im Hintergrund schwelen alte Fronten. China wirft den USA Vertragsbruch vor, Trump provoziert mit neuen Zöllen gegen Europa. So war der erste Handelstag im Juni.Die US-Börsen haben nach dem starken Mai die wieder auflebenden Handelsspannungen am Montag weiter gut weggesteckt. Auch schwache heimische Konjunkturdaten und fehlende Fortschritte ...

