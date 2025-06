DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,7% auf 24.092 Pkt - Rüctsungswerte stark gesucht

DOW JONES--Von einem lebhaften nachbörslichen Handel berichtete ein Händler von Lang & Schwarz am Montag. Vor allem die Rüstungswerte seien weiter stark gesucht gewesen, so der Teilnehmer. Hier seien auch sehr hohe Umsätze verzeichnet worden. Die Aktien von Rheinmetall gewannen 1,5 Prozent. Die Aufnahme der Titel in den Euro-Stoxx-50, die am späten Abend bekannt gegeben wurde, hat keine Rolle gespielt, so der Händler. Für die Renk-Aktie ging es um 2,5 Prozent nach oben, Hensoldt stiegen um 4 Prozent.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 24.092 23.931 +0,7% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

