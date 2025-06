Über reale Fallstudien und Fachleute erhalten Teilnehmende Zugang zu Lenovos weltweit anerkannter Lieferkettenexpertise

Lenovo, das weltweit führende Technologieunternehmen, das unter den besten zehn der Gartner Supply Chain Top 25 rangiert, und die Bellevue University, eine der landesweit besten Online-Universitäten, haben ihre Zusammenarbeit vereinbart, um die nächste Generation von Lieferkettenexperten auszubilden.

"Unser Überzeugung nach ist die Aufnahme von Praxiserfahrungen mit globalen Lieferketten in den Lehrplan der beste Weg, um die Experten von morgen auszubilden", berichtet Ben Massie, Vice President, Global Supply Chain, Lenovo. "Dank der Kooperation mit Bellevue können wir mithilfe der richtigen Technologie die richtigen Talente gewinnen und werden unserem Anspruch gerecht, 'intelligentere Technologie für alle' bereitzustellen."

Als ausgewählte Hochschuleinrichtung, die in Partnerschaft mit Lenovo Kurzlehrgänge zum Thema Lieferkette anbieten wird, profitiert Bellevue von der umfangreichen und fundierten Lieferkettenexpertise von Lenovo und seinem weitreichenden Netzwerk aus Lernenden und Unternehmenspartnern.

Massie fügt an: "Mit unserem Netzwerk von mehr als dreißig Produktionsstandorten in neun Märkten ist die Lieferkette von Lenovo eine unserer größten Stärken. Durch die Aufnahme unserer realen Fallstudien und Einblicke in den Lehrplan wollen wir den Lernenden die Fähigkeiten vermitteln, die sie für den Erfolg in einem komplexen und dynamischen Arbeitsumfeld brauchen werden. Die Partnerschaft mit der Bellevue University, die über langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Unternehmen verfügt, bietet uns die Möglichkeit, unser Know-how zu teilen und gemeinsam die Lieferkettenspezialisten der Zukunft auszubilden."

Laut einem Report von McKinsey Company aus dem Jahr 2024 behindert der Mangel an Fachkräften, insbesondere aus dem digitalen Bereich, nach wie vor die Anstrengungen von Unternehmen, ihre Lieferketten zu transformieren. Neunzig Prozent der in dem Bericht befragten Unternehmen verfügen nicht über eine ausreichende Zahl von Fachkräften, um ihre Digitalisierungsziele zu erreichen.

Ab sofort können Personen, die sich für das Supply Chain Operations Project Management Certificate of Completion anmelden, in zwei Kursen mit jeweils drei Kreditstunden Management von Supply Chain Operations und Advanced Lean Six Sigma Green Belt gefragte Fähigkeiten erwerben. Parallel dazu können Masterstudiengänge belegt werden, sodass die Teilnehmer das Abschlusszertifikat in weniger als acht Monaten erwerben können.

"Mit unserer starken Ausrichtung auf die Mitarbeiterentwicklung sind wir in einzigartiger Weise dafür qualifiziert, erwachsene Lernende und die Arbeitgeber, mit denen wir zusammenarbeiten, bei der Weiterqualifizierung oder Umschulung ihrer Mitarbeiter in der Lieferkette zu unterstützen", erläutert Dr. Rich Lombardo, Executive Director der Workforce Skills Academy der Bellevue University. "Gemeinsam können wir die nächste Generation mit den erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnissen ausstatten, um die Herausforderungen zu bewältigen, die in globalen Lieferketten allgegenwärtig sind."

Die weltweite Führungsposition von Lenovo im Bereich der Lieferkette gibt Lernenden und Fachkräften einzigartige Ressourcen an die Hand, um zu erfahren, wie die Diversifizierung von Fertigungsabläufen und Lieferkettenressourcen Unternehmen in unvorhersehbaren Zeiten zum Erfolg verhelfen kann ein bewährtes, praxisnahes Übungsfeld, in dem Lernende ihr Wissen anwenden können. Außerdem setzt Lenovo proprietäre KI-Lösungen in allen Geschäftsbereichen ein, legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und ist Vorreiter bei wichtigen End-to-End-Cybersicherheitslösungen.

Dr. Lombardo ergänzt, dass die Absolventen des Bellevue-Lenovo-Programms zwei digitale Badges, ein Abschlusszertifikat und sechs auf einen Master-Abschluss anrechenbare Kreditpunkte erhalten.

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 69 Milliarden US-Dollar, das Platz 248 des Fortune Global 500-Ranking belegt und täglich Millionen von Kunden in 180 Märkten bedient. Mit dem ambitionierten Ziel, intelligentere Technologien für alle zu liefern, hat Lenovo seinen Erfolg als weltgrößter PC-Hersteller auf ein umfassendes Portfolio von KI-fähigen, KI-bereiten und KI-optimierten Geräten (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets), Infrastruktur (Server, Speicher, Edge, High Performance Computing und Software Defined Infrastructure), Software, Lösungen und Dienstleistungen aufgebaut. Lenovo investiert kontinuierlich in weltverändernde Innovationen, um eine gerechtere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle und überall zu schaffen. Lenovo ist an der Börse von Hongkong unter dem Namen Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.lenovo.com. Die neuesten Nachrichten finden Sie in unserem StoryHub.

Über die Workforce Skills Academy der Bellevue University

Mit der Workforce Skills Academy unterstützt die Bellevue University Unternehmen dabei, ihre Mitarbeitenden durch innovative Strategien zur Mitarbeiterentwicklung, Beratungs- und Bewertungsleistungen, individuelle Finanzierungslösungen und branchenrelevante Angebote weiterzubilden.

Die Workforce Skills Academy ist Teil der Bellevue University, einer 1966 gegründeten gemeinnützigen Universität, die heute weltweit mehr als 70.000 Absolventinnen und Absolventen zählt. Die Universität ist auf nationaler Ebene dafür bekannt, dass sie Studierenden berufsrelevante Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt, um ihnen eine erfolgreiche Zukunft zu ermöglichen, und zugleich ein Studium für alle erschwinglich macht. Die Universität, die zu den besten militärischen und zugänglichen Einrichtungen des Landes zählt, betreut Studierende, die auf dem Hauptcampus in Bellevue, US-Bundesstaat Nebraska, ansässig sind, und bietet online mehr als 85 Studiengänge an, die speziell für berufstätige Erwachsene entwickelt wurden. Die Universität ist akkreditiert durch die Higher Learning Commission (hlcommission.org).

