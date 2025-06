12BET, seit 2007 ein richtungsweisender Name in der Welt des iGaming, ist bei den EGR Marketing Innovation Awards 2025 in zwei Kategorien in die engere Auswahl gekommen: Marketingkampagne für Sportwetten und Marketingteam des Jahres B2C. Diese Auszeichnung unterstreicht den kontinuierlichen Einsatz der Marke für die Kreation bedeutsamer und origineller Erfahrungen, die bei Sportfans und digitalen Gemeinschaften gut ankommen.

Die EGR Marketing Innovation Awards gehören zu den renommiertesten Auszeichnungen in der Online-Gaming-Industrie. Mit den jährlich veranstalteten Awards, an denen viele der weltweit führenden Unternehmen teilnehmen, werden Kreativität, strategisches Denken und Innovation im Sektor gefeiert. Zu den Finalisten zu zählen ist für 12BET ein wichtiger Meilenstein, der die Energie, die Originalität und die tiefverwurzelte Leidenschaft von 12BET für die Sportkultur unter Beweis stellt.

Das Kreativitätskonzept von 12BET wurzelt in Verbundenheit. Die Marke möchte dem Publikum neue Möglichkeiten bieten, mit ihrem Lieblingssport zu interagieren, sei es durch immersives Erzählen, interaktive Challenges oder globale Sportinitiativen. Jede Initiative soll Gemeinschaft schaffen, Begeisterung entfachen und den sich verändernden Interessen der Benutzer Rechnung tragen.

12BET baut auf Vertrauen, Energie und kontinuierlicher Innovation auf und wird auch weiterhin die Zukunft sportorientierter digitaler Erfahrungen gestalten. Das Team dankt der Gemeinschaft für die fortlaufende Unterstützung und blickt souverän und einfallsreich neuen Herausforderungen entgegen.

Über 12BET:

12BET wurde 2007 gegründet und ist ein richtungsweisendes iGaming-Unternehmen mit mehr als zehn Jahren Erfahrung in der Bereitstellung mehrsprachiger Dienstleistungen in Europa und Asien. 12BET, das sich im asiatischen iGaming-Markt zu einem wichtigen Akteur entwickelt hat, genießt weltweite Anerkennung und wurde in der jährlichen Liste der 50 einflussreichsten Online-Gaming-Unternehmen des eGaming Review Magazine auf Platz 17 gewählt. Das Unternehmen liefert basierend auf den Kernwerten Aufrichtigkeit, Fairness und Freundlichkeit ein sicheres, zuverlässiges und außergewöhnliches Unterhaltungserlebnis für Benutzer auf der ganzen Welt.

