STEMCELL Technologies, Kanadas größtes Biotechnologieunternehmen, freut sich, die Übernahme des Unternehmens Cellular Highways Ltd von der TTP Group Ltd bekannt zu geben. Cellular Highways ist ein in der Nähe von Cambridge, im Vereinigten Königreich, gelegenes Biotechnologieunternehmen, das sich auf fortschrittliche Zellsortiertechnologien mit Anwendungen in der Zell- und Gentherapie, Arzneimittelentdeckung und allgemeinen Zellforschung spezialisiert, insbesondere dort, wo Zellen zerbrechlich sind.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250602010942/de/

STEMCELL Technologies, Canada's largest biotechnology company, is pleased to announce the acquisition of Cellular Highways Ltd from TTP Group Ltd. Cellular Highways is a biotechnology company based near Cambridge, United Kingdom, that specializes in advanced cell sorting technologies with applications in cell and gene therapy, drug discovery, and general cell research, especially where cells are fragile. The acquisition includes the revolutionary Highway1 instrument, which uses Cellular Highways' proprietary VACS (Vortex-Actuated Cell Sorting) technology. Highway1 enables researchers and cell therapy developers to process cells more efficiently while maintaining high cell integrity for sensitive applications in research and therapeutic development. This significantly reduces the timelines and costs for research and development.