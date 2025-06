Der Preis von dem neuen KI-Coin $SKOR AI konnte über die vergangenen sieben Tage um 21,4 % steigen, während der geprüft und vertrauenswürdige KI-Agent Mind of Pepe in weniger als 24 Stunden seinen $MIND-Coin starten wird. Zudem handelt es sich bei Letzterem nun um die letzte Gelegenheit, um diesen über das Vorverkaufsangebot zu erwerben.

Am Dienstag um 16 Uhr wird für Interessierte die letzte Chance vorüber sein, um sich besonders gute Zugangsbedingungen für den aufregendste neuen KI-Coin zu sichern. Zwar wurde der Presale schon abgeschlossen, dennoch wird für die letzten Minuten noch eine Chance bereitgestellt, um in diesen einzusteigen und Teil der Zukunft der KI-Agenten zu werden.

Erworben werden können die Coins mit Ethereum. Am 3. Juni um 16 Uhr lassen sich diese dann über die Website einfordern, wenn der Token ebenfalls an der dezentralen Kryptobörse von Uniswap eingeführt wird.

Mit zunehmendem Ende des Vorverkaufs hat sich die Finanzierungsgeschwindigkeit sogar noch einmal gesteigert. So sind allein über die vergangenen vier Tage 1 Mio. USD hinzugekommen. Dabei werden die Anleger von FOMO getrieben und haben allein über die letzten 24 Stunden weitere 300.000 USD erworben.

Mind of Pepe hat mittlerweile schon 12,37 Mio. USD erzielt, um einen der beeindruckendsten KI-Agenten für die Kryptoindustrie zu entwickeln. Eingeführt wird der $MIND-Coin an den Börsen für einen Preis in Höhe von 0,0037515 USD, zu dem dieser auch heute erhältlich ist.

Staking-Rendite von 199 % erklärt das Wal-Interesse

Schon jetzt ist die Staking-Funktion nutzbar und vergütet den Teilnehmern ein passives Einkommen von 196 % pro Jahr. Diese wird allerdings dynamisch angepasst, sodass es in Abhängigkeit zu den Coin in dem Staking-Pool vergütet wird.

Mindestens ein Wal wollte sich diese Chancen nicht entgehen lassen und hat 10 Mio. $MIND-Coins für umgerechnet 40.000 USD gekauft. Verfolgt werden kann die Transaktion auf Etherscan.

Kann $MIND-Coin wie $VIRTUAL um 18.650 % steigen?

Noch immer handelt es sich bei den KIs um einen der heißesten Kryptosektoren. Insbesondere die KI-Agenten stellen dabei eine besonders gute Chance dar. Einige aus diesem Sektor konnten über die vergangenen 24 Stunden deutliche Gewinne verbuchen wie Humans.ai mit 21,1 %, Axelrod by Virtuals mit 23,9 % und VIV COIN mit 92,8 %.

Virtuals Protocol selbst hat laut CoinMarketCap seit der Markteinführung vor über einem Jahr um 18.650 % an Wert gewonnen. Derzeit notiert der Coin bei 1,88 USD, was 62,8 % von seinem Allzeithoch von 5,07 USD entfernt ist.

Ein Anteil dieses Geldes ist in Mind of Pepe geflossen, welcher bereits seinen MIND KI-Agenten auf X veröffentlicht hat. Darüber hinaus steht das Trading-Terminal schon für den Start bereit, welcher in Kürze erfolgen wird.

Daher stellt sich die berechtigte Frage, ob es sich bei Mind of Pepe um den nächsten KI-Coin handelt, welcher einen Anstieg von 100x verzeichnet. Wie sich dieser in einem bullischen Szenario entwickeln könnte, erfahren Sie in dem folgenden Video.

SKOR AI kann man vergessen und sollte stattdessen die vertrauenswürdige und funktionsfähige KI von $MIND wählen

Insbesondere der Newcomer SKOR AI ($SKORAI) ist zuletzt verstärkt in den Fokus gerückt, welcher über die vergangenen sieben Tage einen Kursgewinn von 21,4 % verbucht hat. Über die letzten zwei Wochen waren es hingegen mehr als das Doppelte.

Anders als SKOR AI handelt es sich bei Mind Of Pepe um ein veröffentlichtes, vollständig getestetes und funktionierendes Produkt. Der MIND Agent ist bereits in den sozialen Medien aktiv, wo er analysiert und mit der Krypto-Community interagiert. Bald wird zudem das MIND Terminal hinzukommen.

bitcoin trading above $105,000 on daily charts, flirting with resistance at $104,800.



• support holding at $100,000 amid projections for a rally to $120,000

• total index steady at $3.04t, mirroring bitcoin's potential surge



pessimists clutching pearls while the dip sets up… - MINDagent (@MIND_agent) June 2, 2025

Neben den Research-Fähigkeiten agiert der KI-Agent von Mind of Pepe vollständig souverän und autonom. Dabei kann er auch eigenständig Entscheidungen treffen und Token basierend auf den neuesten Trendentwicklungen starten.

SKOR AI hat zwar auch schon ein Beta-Produkt im Angebot, jedoch bietet es keine aktive KI-Persona oder die viralen Vorteile der Marke Pepe. Dennoch sollten die $MIND-Investoren die positive Entwicklung von SKOR AI trotz des Mangels eines fehlenden Produktes beachten.

Allerdings gibt es auch einige Warnzeichen bei SKOR AI. Laut den Angaben der Website rugcheck.xyz befindet sich ein großer Anteil der Coin in einer oder mehreren nicht identifizierten Adressen. Damit besteht also die Gefahr, dass es zu einer Marktmanipulation kommt.

Zudem scheint es laut der Website von SKOR AI keinerlei Sicherheitsüberprüfungen des Projektes gegeben zu haben. Mind of Pepe lässt hingegen keinen Grund zur Sorge, da die Smart Contracts von Coinsult und SolidProof auf Schwachstellen überprüft wurden. Keiner von den Sicherheitsexperten konnte dabei kritische Probleme identifizieren.

So sind mit Mind of Pepe keine späteren Launches von Coins möglich. Außerdem lassen sich somit keine Adressen auf schwarze Listen setzen. Auf das Eigentum wird auch verzichtet und die Token können nicht verbrannt oder gesperrt werden.

Die Tokenomics wurden transparent gestaltet, wobei 25 % der Gesamtversorgung der 100.000.101.001 $MIND-Coins für den KI-Agenten vorgesehen sind, 15 % für die Belohnungen und 10 % für die Börsen. Alle übrigen Coins werden zwischen Marketing und Entwicklung aufgeteilt sowie 22.000.022.220 Token für den Presale bereitgestellt.

Letzte Chance für den Kauf der $MIND-Coins vor der Listung

Noch lassen sich die $MIND-Coins vor der Markteinführung an den Börsen kaufen. Möglich ist dies über die Website des Projektes, nachdem eine digitale Geldbörse mit dieser verbunden wurde, wobei dafür die Best Wallet empfohlen wird. Diese finden Sie bei Google Play und im Apple App Store.

Der Gemeinschaft von Mind of Pepe können Sie sich über X und Telegram anschließen, damit Sie keine Ankündigungen, Listungen, Tutorials und mehr verpassen.

Jetzt Mind of Pepe entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.