Vertikal integrierter Plan umfasst hydrometallurgische Raffinerie in Kahama

2,37 Mrd. USD Nettogegenwartswert nach Steuern (8 %) und 22,9 interne Rendite nach Steuern bei einem Nickelpreis von 8,49 USD pro Pfund

Das Initial Assessment schlägt einen 22-jährigen Abbauplan mit einem durchschnittlichen Nickeläquivalentgehalt von 2,39 vor.

Webcast mit dem technischen Führungsteam am Dienstag, 3. Juni 2025, um 10:00 Uhr ET

Chris Showalter, Chief Executive Officer von Lifezone Metals Limited (NYSE: LZM), und Gerick Mouton, Chief Operating Officer, geben heute die Ergebnisse des Initial Assessment für das Flaggschiff Kabanga Nickel Project im Nordwesten Tansanias bekannt. Das Initial Assessment umfasst einen vertikal integrierten Bergbau-, Verarbeitungs- und Raffineriebetrieb, beginnend mit einer hochgradigen Nickelsulfid-Untertage-Mine und einer Konzentrationsanlage am Standort Kabanga, gefolgt von einer hydrometallurgischen Raffinerie in Kahama fünf Jahre später. Die Studie umfasst die Zonen Main, MNB, Kima, North und Tembo und basiert auf der Aktualisierung der Mineralressourcen vom Dezember 2024 (siehe Pressemitteilung von Lifezone vom 5. Dezember 2024). Das Initial Assessment Technical Report Summary (Zusammenfassung des technischen Berichts zur Erstbewertung) wurde auf Formular 6-K bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereicht und auf EDGAR sowie auf der Investor Relations-Website des Unternehmens veröffentlicht.

Lifezone geht davon aus, dass die Zusammenfassung des technischen Berichts zur Machbarkeitsstudie für Kabanga im Juli 2025 fertiggestellt sein wird. Der Schwerpunkt wird dabei auf der ersten Entwicklungsphase des Untertagebergwerks und der Konzentrationsanlage liegen.

Wichtigste Punkte des Initial Assessment Technical Report:

Dieses Initial Assessment ist vorläufiger Natur, und die wirtschaftliche Analyse umfasst abgeleitete Mineralressourcen, die aus geologischer Sicht als zu spekulativ angesehen werden, um sie mit modifizierenden Faktoren zu versehen, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden. Es besteht keine Gewissheit, dass diese wirtschaftliche Bewertung realisiert werden kann.

22-jähriger Abbauplan mit einer Untertageproduktion von 3,4 Millionen Tonnen pro Jahr und einer Gesamtproduktion von 67,9 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,93 Nickel, 0,26 Kupfer und 0,14 Kobalt.

3,4 Millionen Tonnen Konzentrat pro Jahr, darunter hochwertiges Nickel-, Kupfer- und Kobaltkonzentrat mit insgesamt 1,15 Millionen Tonnen Nickel, 171.000 Tonnen Kupfer und 87.000 Tonnen Kobalt.

Die Produktionskapazität der hydrometallurgischen Raffinerie beträgt bis zu 50.000 Tonnen Nickel pro Jahr in batteriegängigem Sulfat, bis zu 7.000 Tonnen pro Jahr an Kupferkathoden mit einer Reinheit von 99,99 gemäß London Metal Exchange Grade A und bis zu 4.000 Tonnen pro Jahr an Kobalt in Sulfat.

Die Vorproduktionskosten belaufen sich auf 991 Mio. USD, einschließlich einer Rückstellung für unvorhergesehene Ausgaben in Höhe von 16,1 %. Die Gesamtumsatzerlöse aus dem Bergbau werden auf etwa 23,68 Mrd. USD geschätzt, der freie Cashflow nach Steuern auf 8,03 Mrd. USD.

Der Barwert nach Steuern beträgt 2,37 Mrd. USD bei einem Diskontsatz von 8,0 und einer internen Rendite nach Steuern von 22,9 %, basierend auf konstanten Metallpreisen von 8,49 USD pro Pfund Nickel, 4,30 USD pro Pfund Kupfer und 18,31 USD pro Pfund Kobalt.

Niedrige Gesamtkosten für raffinierte Nickelprodukte von durchschnittlich 2,71 USD pro Pfund, abzüglich der Nebenproduktgutschriften für Kupfer und Kobalt.

Herr Showalter äußerte sich wie folgt: "Das Kabanga Nickel Project stellt eine seltene Gelegenheit dar, eine groß angelegte, hochgradige Nickelmineralressource mit solider Wirtschaftlichkeit und einem klaren, stufenweisen Entwicklungsplan bis zur Produktion zu erschließen. Das Initial Assessment unterstreicht das Potenzial des Projekts, über einen langen Lebenszyklus hinweg positive Renditen zu erzielen, unterstützt durch ein kostengünstiges Betriebsprofil, wobei etwa 80 des Projektwerts auf die Mine und die Konzentrationsanlage in Kabanga entfallen. Unsere Partnerschaft mit der Regierung Tansanias war für die Förderung des Projekts von entscheidender Bedeutung, und Lifezone bleibt seinem Engagement für eine verantwortungsvolle Entwicklung und langfristige Wertschöpfung weiterhin verpflichtet. Da die Machbarkeitsstudie planmäßig im Juli abgeschlossen wird, sind wir sehr gut aufgestellt, um das Projekt voranzutreiben."

Herr Mouton fügte hinzu: "Der heutige Tag ist ein bedeutender und historischer Meilenstein in der fast fünf Jahrzehnte langen Geschichte des Kabanga Nickel Projects. Lifezone hat erstmals ein technisch-wirtschaftlich Initial Assessment gemäß der US-amerikanischen SEC-Vorschrift S-K 1300 erfolgreich abgeschlossen und veröffentlicht. Diese wegweisende Bekanntgabe bestätigt die realistischen Aussichten für eine wirtschaftliche Förderung und bekräftigt die solide Grundlage des Projekts. Das Initial Assessment unterstreicht die technische Integrität und Skalierbarkeit von Kabanga. Durch disziplinierte Ingenieursarbeit und umfassende Analysen hat das Lifezone-Team die Risiken bei der Entwicklung des Untertagebergwerks und der Konzentrationsanlage systematisch minimiert. Der beschlossene stufenweise Entwicklungsansatz schafft ein hohes Maß an Vertrauen in unsere Fähigkeit, ein Projekt zu realisieren, das sowohl wirtschaftlich widerstandsfähig als auch betrieblich robust ist. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, diese Dynamik aufrechtzuerhalten, und freuen uns auf den geplanten Abschluss und die Veröffentlichung der Machbarkeitsstudie im Juli 2025."

DIENSTAG: Webcast mit dem technischen Führungsteam von Lifezone um 10:00 Uhr ET

Das Unternehmen lädt Aktionäre, Investoren und Medienvertreter zu einer virtuellen Präsentation und Diskussion der wichtigsten Ergebnisse des Initial Assessment ein.

Datum: Dienstag, 3. Juni 2025.

Dienstag, 3. Juni 2025. Uhrzeit: 10:00 Uhr Ostküstenzeit (ET).

10:00 Uhr Ostküstenzeit (ET). Ort: Virtuell (bitte klicken Sie auf den Link zur Webcast-Anmeldung).

Die Präsentationsfolien werden auf der Website von Lifezone verfügbar sein, und der Webcast wird archiviert und kann nach der Veranstaltung für einen begrenzten Zeitraum erneut angesehen werden.

Abbildung 1: Standort des Kabanga Nickel Project in Tansania.

Abbildung 2: Übersicht über das Lager in Kabanga.

Kabanga Nickel Project Überblick über das Initial Assessment

Das Initial Assessment enthält einen vertikal integrierten Entwicklungsplan für das Kabanga Nickel Project, der einen Untertagebau mit einer Jahreskapazität von 3,4 Mio. Tonnen und der Verarbeitung von insgesamt 67,9 Mio. Tonnen Mahlgut vorsieht. Der durchschnittliche Gehalt der Erzaufbereitung beträgt 1,93 Nickel, 0,26 Kupfer und 0,14 Kobalt, die aus den Zonen Main, MNB, Kima, North und Tembo stammen. Dies unterstützt einen geschätzten 22-jährigen Abbauplan.

Die Ausbeute von Nickel, Kupfer und Kobalt wird durch konventionelle Schaumflotation voraussichtlich durchschnittlich 87,3 %, 95,7 bzw. 89,6 betragen. Das resultierende nickelreiche Konzentrat mit einem Nickelgehalt von 17,3 und geringen Anteilen schädlicher Elemente wird in den ersten fünf Betriebsjahren und vor der Inbetriebnahme der hydrometallurgischen Raffinerie in Kahama exportiert werden. Die Raffinerie verfügt über eine Auslegungskapazität von 50.000 Tonnen Nickel pro Jahr in Form von Nickel-Sulfat in Batteriequalität, 7.000 Tonnen pro Jahr in Form von Kupferkathoden mit einer Reinheit von 99,99 gemäß London Metal Exchange Grade A und 4.000 Tonnen pro Jahr in Form von Kobaltsulfat.

Das Initial Assessment sieht Vorlaufinvestitionen in Höhe von 991 Mio. USD vor, darunter eine Rückstellung für unvorhergesehene Ausgaben in Höhe von 16,1 %, kapitalisierte Betriebsausgaben in Höhe von 152 Mio. USD und Wachstumskapital in Höhe von 751 Mio. USD hauptsächlich für die Raffinerie. Das erforderliche Kapital, einschließlich der Schließungskosten, wird auf 1,56 Mrd. USD geschätzt. Für den Bau der Mine und der Konzentrationsanlage ist eine Bauzeit von 2,5 Jahren vorgesehen.

Die Projektwirtschaftlichkeit basiert auf langfristig konsensfähigen Metallpreisen. Unter der Annahme von Metallpreisen von 8,49 USD pro Pfund Nickel, 4,30 USD pro Pfund Kupfer und 18,31 USD pro Pfund Kobalt schätzt das Initial Assessment einen Barwert nach Steuern (8 %) von 2,4 Mrd. USD und eine interne Rendite nach Steuern von 22,9 %.

Tabelle 1: Zusammenfassung der Ergebnisse des Initial Assessments.

Kabanga-Mine und -Konzentrator Abbauplan 22 Jahre Gesamtmahlgut 67,9 Mt Nennleistung der Plattenschleifmaschine 3,4 Mtpa Durchschnittlicher Nickelgehalt im Erz 1,93 Durchschnittlicher Kupfergehalt im Erz 0,26 Durchschnittlicher Kobaltgehalt im Erz 0,14 Durchschnittliche Nickelausbeute 87,3 Durchschnittliche Kupferausbeute 95,7 Durchschnittliche Kobaltausbeute 89,6 Gesamtmenge des produzierten Konzentrats 7.263 kt nass Durchschnittlicher Nickelgehalt im Konzentrat 17,3 Feuchtigkeitsgehalt des Konzentrats 9,0 Gesamtnickelproduktion (in Konzentrat) 1.146 kt Gesamtkupferproduktion (in Konzentrat) 171 kt Gesamtkobaltproduktion (in Konzentrat) 87 kt Kahama-Raffinerie Durchschnittliche Nickelausbeute der Raffinerie 97,2 Durchschnittliche Kupferausbeute der Raffinerie 93,0 Durchschnittliche Kobaltausbeute der Raffinerie 97,7 Gesamtmenge an hergestelltem Nickelsulfat 3.419 kt Gesamtmenge an produzierter Kupferkathode 110 kt Gesamtmenge an hergestelltem Kobaltsulfat 272 kt Betriebskosten Abbau 54,24 USD/t verarbeitet Konzentrator und Infrastruktur 12,37 USD/t verarbeitet Kahama-Raffinerie 18,57 USD/t verarbeitet Kosten des Eigentümers, Verwaltungs- und Gemeinkosten 4,88 USD/t verarbeitet Gesamtbetriebskosten 90,06 USD/t verarbeitet Laufende Kosten gesamt Abbau 1,60 USD/lb zahlbares Ni Konzentrator 0,36 USD/lb zahlbares Ni Allgemeine und Verwaltungskosten 0,12 USD/lb zahlbares Ni Transport und Versicherung des Konzentrats 0,22 USD/lb zahlbares Ni Raffinerie Kahama, Transport und Versicherung 0,81 USD/lb zahlbares Ni Gesamtkosten in bar (vor Nebenproduktgutschriften) 3,11 USD/lb zahlbares Ni Lizenzgebühren 0,72 USD/lb zahlbares Ni Erhaltende Investitionen (SUSCAP) 0,64 USD/lb zahlbares Ni Gesamte laufende Kosten (All-In Sustaining Cost, AISC) (vor Nebenproduktgutschriften) 4,47 USD/lb zahlbares Ni Kupfer Nebenproduktgutschrift -0,56 USD/lb zahlbares Ni Kobalt Nebenproduktgutschrift -1,20 USD/lb zahlbares Ni Gesamte laufende Kosten (Total All-In Sustaining Costs) 2,71 USD/lb zahlbares Ni Investitionsausgaben Vorproduktions-Investitionsausgaben 991 Mio. USD Kapitalisierte Betriebsausgaben 152 Mio. USD Wachstumsinvestitionen 751 Mio. USD Laufende Investitionen (einschließlich Stilllegung) 1.557 Mio. USD Bewertungskennzahlen Unveränderter Nickelpreis 8,49 USD/lb Unveränderter Kupferpreis 4,30 USD/lb Unveränderter Kobaltpreis 18,31 USD/lb Diskontsatz 8,0 Nettobarwert nach Steuern 2.374 USD Interner Zinsfuß nach Steuern 22,9 % Amortisationsdauer ab endgültiger Investitionsentscheidung (inkl. 2,5-jähriger Bauzeit) 9,8 Jahre Kapitaleffizienz (NPV/Vorproduktions-Capex inkl. kapitalisierte Opex) 2,1 Kapitaleffizienz (NPV/Vorproduktionskosten Wachstums-Capex) 1,3

Tabelle 2: Mineralressourcenschätzungen für Kabanga3 zum 4. Dezember 2024.

Klassifizierung der Mineralressourcen Lifezone

Tonnage3 Reinheit (%) Rückgewinnung (in %) (Millionen Tonnen) NiEq24 Nickel Kupfer Kobalt Nickel Kupfer Kobalt MINERALISCHE RESSOURCEN IN ALLEN ZONEN Massives Sulfid plus ultramafisch Gemessen 15,9 2,48 1,95 0,26 0,16 82,7 92,0 85,4 Angezeigt 31,0 2,69 2,16 0,30 0,16 82,9 92,6 85,3 Gemessen angezeigt 46,8 2,62 2,09 0,29 0,16 82,8 92,4 85,3 Abgeleitet 11,3 2,59 2,08 0,28 0,15 83,7 93,7 86,5

1. Diese Tabelle enthält die Mineralressourcen für die kombinierten Massivsulfid- und ultramafischen Mineralisierungstypen. 2. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Zusammenfassung des Initial Assessment Technical Report sind keine Mineralreserven zu melden. 3. Die Mineralressourcen werden nur mit dem Anteil der Tonnage angegeben, der Lifezone zugeordnet werden kann. Dieser beträgt 69,713 der Gesamtmenge. 4. Die Obergrenze gilt für NiEq24, das unter Verwendung eines Nickelpreises von 9,50 USD/lb, eines Kupferpreises von 4,50 USD/lb und eines Kobaltpreises von 23,00 USD/lb unter Berücksichtigung von Rückgewinnungen, Zahlbarkeit, Abzügen, Transport und Lizenzgebühren ermittelt wird. 5. Die NiEq24-Formeln lauten: MSSX NiEq24 Ni (Cu x 0,454) (Co x 2,497); UMAF NiEq24 Ni (Cu x 0,547) (Co x 2,480). 6. Der Bezugspunkt für Mineralressourcen ist der Einspeisepunkt in eine Konzentrationsanlage. 7. Alle Mineralressourcen im 2024 Mineral Resource Update wurden auf ihre wirtschaftlichen Abbaumöglichkeiten hin bewertet, wobei nur Vorkommen oberhalb der folgenden Cutoff-Gehalte berücksichtigt wurden: MSSX NiEq24>0,73 und UMAF NiEq24>0,77 %. 8. Die Summen können aufgrund von Rundungen abweichen.

Das Initial Assessment basiert auf dem 2024 Mineral Resource Update vom Dezember, die 46,8 Mio. Tonnen zuordenbare gemessene und angezeigte Mineralressourcen mit einem Gehalt von 2,09 Nickel, 0,29 Kupfer und 0,16 Kobalt sowie 11,3 Mio. Tonnen zuordenbare abgeleitete Mineralressourcen mit einem Gehalt von 2,08 Nickel, 0,28 Kupfer und 0,15 Kobalt. Das Kabanga Nickel Project befindet sich zu 69,713 im Besitz von Lifezone, und alle Mineralressourcen werden auf der Basis der Anteile von Lifezone ausgewiesen.

Eine Erörterung der Rahmenvereinbarung von Lifezone mit der Regierung von Tansania in Bezug auf das Kabanga Nickel Project, einschließlich der gerechten Aufteilung der wirtschaftlichen Vorteile, finden Sie unter Punkt 10 C des Jahresberichts von Lifezone auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr auf der Website des Unternehmens oder unter sec.gov.

Das Initial Assessment ist vorläufiger Natur und umfasst wirtschaftliche Analysen, die abgeleitete Mineralressourcen berücksichtigen, die aus geologischer Sicht als zu spekulativ angesehen werden, um als Mineralreserven klassifiziert zu werden. Es besteht keine Gewähr dafür, dass die Ergebnisse des Initial Assessment realisiert werden.

Für ein Szenario ohne abgeleitete Mineralressourcen schätzt das Initial Assessment einen Nettobarwert nach Steuern (8,0 %) von 2,02 Mrd. USD und eine interne Rendite nach Steuern von 23,0 %, was einen etwas höheren durchschnittlichen Gehalt, aber eine geringere Gesamtmenge widerspiegelt.

Die Schätzungen der Kapitalkosten, Betriebskosten und nachhaltigen Kapitalkosten wurden im Rahmen des Initial Assessments für das Projekt erstellt. Die Schätzungen werden gemäß der Association for the Advancement of Cost Engineering in die Klasse 5 mit einer Genauigkeit von ±50 eingestuft, was den Bewertungsstandards für Frühphasen gemäß Regulation S-K 1300 entspricht. Diese Schätzungen stützen die im Rahmen des Initial Assessment durchgeführte wirtschaftliche Analyse und belegen die realistischen Aussichten für eine wirtschaftliche Gewinnung der gemeldeten Mineralressourcen.

Abbildung 3: Produktionsplan mit gemessenen, angezeigten und abgeleiteten Mineralressourcen.

Das Initial Assessment enthält auch eine nachhaltige Strategie für das Abraum-Management, die den globalen Industriestandards für Abraum-Management und den Best Practices des Australian National Committee on Large Dams entspricht. Etwa 52 des nicht pyrrhotithaltigen Abraums werden als Pastenzuschlagstoff wieder unter Tage zurückgeführt, wobei 45 des Abraums mit Zement gemischt werden. Der verbleibende Pyrrhotit-Abraum werden in einer vollständig ausgekleideten, stromabwärts gelegenen Abraumlagerstätte mit einem Leckagesammelsystem und einer Unterwasserablagerung gelagert, um Oxidationsrisiken zu minimieren. Die Abraumhalde ist für bis zu 50 Mio. Tonnen ausgelegt und hält einem Sturmereignis stand, das einmal in 10.000 Jahren auftritt. Die Pläne für die Stilllegung umfassen eine wasserabweisende Geländestruktur und ein mehrschichtiges Abdeckungssystem. Das Design wurde von einem unabhängigen Ausschuss für Abraumüberprüfung, den Aufsichtsbehörden der Regierung von Tansania und anderen Branchenexperten geprüft.

Robustes Initial Assessment für eine weltweit bedeutende Quelle für Nickel, Kupfer und Kobalt

Ein vorläufiger Minenentwurf, der auf gemessene und angezeigte Mineralressourcen sowie abgeleitete Mineralressourcen zugreift, skizziert einen 22-jährigen Minenplan für das Projekt mit einer Gesamtuntertageproduktion von 67,9 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,93 Nickel, 0,26 Kupfer und 0,14 Kobalt. In den ersten fünf Betriebsjahren wird das Projekt ein hochwertiges Nickel-Kupfer-Kobalt-Konzentrat exportieren, während die hydrometallurgische Raffinerie in Kahama ausgebaut wird. Nach der Inbetriebnahme wird die Raffinerie die Veredelung im Land fördern, indem sie Nickel- und Kobaltsulfatprodukte in Batteriequalität sowie Kupferkathoden in London Metal Exchange-Qualität herstellt, was den Erwartungen der tansanischen Regierung entspricht.

Die Gesamtbetriebskosten werden voraussichtlich durchschnittlich etwa 90 USD pro verarbeiteter Tonne betragen, einschließlich Abbau, Verarbeitung, Veredelung, allgemeine Verwaltungskosten und Logistik. Die AISC für raffiniertes Nickel werden auf durchschnittlich 2,71 USD pro Pfund geschätzt, abzüglich der Gutschriften für Kupfer- und Kobaltnebenprodukte.

Die Investitionsausgaben für die Vorproduktion werden auf 991 Mio. USD geschätzt, mit einer Rückstellung für unvorhergesehene Ausgaben in Höhe von 16,1 %, die den Untertagebau, den Bau der Konzentrationsanlage, die Abraumhalde und die unterstützende Infrastruktur abdecken. Die kapitalisierten Betriebskosten werden voraussichtlich 152 Mio. USD betragen. Das Wachstumskapital in Höhe von 751 Mio. USD ist in erster Linie für den Bau der Raffinerie in Kahama vorgesehen. Die Kapitalerhaltung über die gesamte Lebensdauer der Mine wird auf 1,56 Mrd. USD veranschlagt, einschließlich der Stilllegungskosten.

Abbildung 4: Geschätzte Projekt-Cashflows.

Die Projektwirtschaftlichkeit basiert auf langfristig konsensfähigen Metallpreisen. Für die erste Bewertung wurden Metallpreisannahmen von 8,49 USD pro Pfund Nickel, 4,30 USD pro Pfund Kupfer und 18,31 USD pro Pfund Kobalt verwendet, um die Gesamteinnahmen des Projekts auf 23,68 Mrd. USD zu schätzen. Das Projekt wird voraussichtlich einen undiskontierten freien Cashflow nach Steuern in Höhe von 8,03 Mrd. USD generieren, mit einem Barwert nach Steuern (8,0 %) von 2,37 Mrd. USD und einer internen Rendite nach Steuern von 22,9 %.

Das Initial Assessment zeigt auch eine starke Widerstandsfähigkeit gegenüber Schwankungen des Nickelpreises. Bei einer Sensitivitätsanalyse mit einem Nickelpreis von 7,00 USD pro Pfund behält das Projekt einen Nettobarwert nach Steuern von 1,48 Mrd. USD und eine interne Rendite nach Steuern von 17,9 bei. Diese wirtschaftliche Robustheit wird durch die hochwertigen Mineralressourcen des Projekts, wertvolle Kupfer- und Kobaltnebenprodukte, niedrige Gesamtförderkosten und eine hohe Kapitaleffizienz untermauert.

Abbildung 5: Sensitivitätsanalyse des Barwerts nach Steuern (8 %).

Die schrittweise Erschließung des Untertagebaus erhöht die Kapitaleffizienz und die Betriebsbereitschaft.

Das Initial Assessment enthält eine Strategie für die phasenweise Erschließung der Untertagebauarbeiten in Kabanga, die auf die Optimierung der Kapitaleffizienz und die Unterstützung einer realistischen Produktionssteigerung ausgerichtet ist. Der Zugang zur Mine erfolgt über Abfahrten von zwei Stollen in den Zonen North und Tembo. Der Zugang zur Kima-Zone erfolgt über den North Decline, während die Main- und MNB-Zonen über die North Mine erreichbar sind. Der Untertagebau wird auf eine konstante Fördermenge von 3,4 Millionen Tonnen pro Jahr gesteigert, die in die Konzentrieranlage eingespeist werden.

Abbildung 6: Vorgeschlagener Abbauentwurf.

Der Abbau erfolgt im Langlochverfahren mit Pastenverfüllung, wobei der Abstand zwischen den Abbauflächen 25 Meter beträgt und die Streichlänge der Abbauflächen zwischen 20 und 30 Metern liegt. Die Abbaureihenfolge konzentriert sich auf die hochgradigen Abschnitte der North-Zone. Die Zonen North und Kima werden voraussichtlich etwa 65 des gesamten mineralisierten Materials liefern, gefolgt von Tembo (25 %) sowie Main und MNB (10 %). Das Minenkonzept umfasst detaillierte geotechnische Modellierungen, eine Belüftungsplanung und ein robustes Verfüllsystem, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.

Der Entwicklungszeitplan umfasst eine Bauzeit von 2,5 Jahren, gefolgt von einer 2,5-jährigen Anlaufphase, in der kritische Infrastruktur wie Lüftungsanlagen, Pumpensysteme und unterirdische Versorgungsleitungen eingerichtet werden. Die ersten fünf Jahre des Abbaus werden von einem im Rahmen einer Ausschreibung ausgewählten Vertragsunternehmen durchgeführt, um eine erfahrene Umsetzung und Kostenkontrolle in der Anfangsphase des Betriebs sicherzustellen.

Abbildung 7: Vorgeschlagener Ablauf der Abbauplanung (in Jahren).

Weitere Explorationsziele bieten erhebliches Aufwärtspotenzial

Das Initial Assessment Technical Report Summary gibt außerdem ein Gesamt-Explorationsziel von 17,5 bis 23,5 Millionen Tonnen mit einem Nickelgehalt von 1,9 bis 2,1 Nickeläquivalent aus vier vorrangigen Explorationszielen innerhalb der Sonderabbaulizenz bekannt, was das Potenzial für eine Erweiterung des Abbauplans und eine mögliche Steigerung des Projektwerts bietet. Diese Explorationsziele, die sich in Safari Link, Safari Extension, Rubona Hill und Block 1 South befinden, basieren auf geophysikalischen Anomalien, historischen Bohrungen und der geologischen Kontinuität bekannter mineralisierter Zonen.

Die potenziellen Tonnagen und Gehalte der Explorationsziele sind konzeptioneller Natur. Es wurden keine ausreichenden Erkundungen durchgeführt, um eine Mineralressource für diese Zielgebiete abzuschätzen. Es ist ungewiss, ob weitere Explorationen zu einer Schätzung der Mineralressource führen werden.

Tabelle 3: Zusammenfassung der Explorationsziele.

Explorationsziel Mineralisierung

Art Geschätzte

Tonnage

(Mt) Geschätzte

Reinheit

(NiEq24%) Safari Link Ultramafisch 1,5 2,0 1,2 1,4 % Massives Sulfid 3,0 3,5 2,5 2,8 % Gesamt 4,5 5,5 2,1 2,3 % Safari Extension Massives Sulfid plus Ultramafisch 3,0 4,0 1,8 2,0 % Rubona Hill Ultramafisch 8,0 10,0 1,8 2,0 % Block 1 South Ultramafisch 2,0 4,0 1,8 2,0 % Gesamt alle 17,5 23,5 1,9 2,1 %

Lifezone hat einen Teil der Wachstumsinvestitionen für Bohrungen und geophysikalische Untersuchungen an diesen Zielen vorgesehen, um zusätzliche Ressourcen abzugrenzen und potenzielle zukünftige Erweiterungen zu unterstützen.

Abbildung 8: Lage der Explorationsziele Safari Link und der Safari Extension mit luftgestützter vielseitiger zeitbereichselektromagnetischer Hintergrunduntersuchung und interpretierten Hauptverwerfungen.

Effiziente Sulfidkonzentratproduktion mit hohen Ausbeuten in der Kabanga-Konzentrierungsanlage

Das Initial Assessment umfasst eine konventionelle Konzentratoranlage in Kabanga, die für die Verarbeitung von 3,4 Millionen Tonnen pro Jahr und die Produktion eines hochgradigen Nickel-Kupfer-Kobalt-Konzentrats ausgelegt ist. Der Fließplan, der die Zerkleinerung, Nassmahlung, Aufschlämmung und Entwässerung umfasst, wurde durch umfangreiche metallurgische Testarbeiten entwickelt, um ihn an die Mineralogie der Lagerstätte anzupassen, die massive Sulfide, halbmassive Sulfide und ultramafische Zonen umfasst.

Der Konzentrator soll durchschnittliche metallurgische Ausbeuten von 87,3 für Nickel, 95,7 für Kupfer und 89,7 für Kobalt erzielen. Das resultierende Konzentrat mit einem Gehalt von etwa 17,3 Nickel, 2,6 Kupfer und 1,3 Kobalt weist einen geringen Gehalt an schädlichen Elementen auf und eignet sich gut für die Weiterverarbeitung.

Die hohe Qualität und geringe Verunreinigung des Konzentrats von Kabanga haben bei potenziellen Abnahmepartnern sowohl für Nickelkonzentrat als auch für raffinierte Produkte in Batteriequalität großes Interesse geweckt. Für 100 des in den ersten fünf Betriebsjahren vor Inbetriebnahme der Raffinerie in Kahama produzierten Konzentrats wurden vorläufige, unverbindliche Vereinbarungen getroffen. Lifezone prüft außerdem strategische Partnerschaften, um die langfristige Vermarktung von Nickel- und Kobaltsulfaten auf den Märkten für Elektrofahrzeuge zu unterstützen.

Hohe Ausbeuten an batteriegängigen Metallen durch hydrometallurgische Veredelung in Kahama

Das Initial Assessment umfasst die Raffinerie in Kahama als Eckpfeiler der vertikal integrierten Strategie von Lifezone, in der mittels eines hydrometallurgischen Verfahrens Nickel und Kobaltsulfat in Batteriequalität sowie Kupferkathoden mit einer Reinheit von 99,99 gemäß London Metal Exchange Grade A hergestellt werden. Im Rahmen der ersten Bewertung wird eine Demonstrationsanlage für eine Raffinerie am Standort Kahama errichtet und betrieben, sobald Nickelkonzentrat aus Kabanga verfügbar ist, jedoch vor dem Bau und Betrieb der Raffinerie in vollem Umfang. Dies wird durchgeführt, um den hydrometallurgischen Prozessablauf zu optimieren und fertigzustellen und das Risiko für die Raffinerie weiter zu minimieren.

Die Raffinerie wurde für die Verarbeitung von Konzentrat aus der Kabanga-Mine konzipiert und soll eine durchschnittliche Metallausbeute aus Konzentrat von 97,2 für Nickel, 93,0 für Kupfer und 97,7 für Kobalt erzielen. Der Fließplan umfasst Druckoxidation, Neutralisation, Lösungsmittelextraktion, elektrolytische Gewinnung und Kristallisation und ermöglicht die geplante Produktion von etwa 50.000 Tonnen Nickel pro Jahr in Form von Nickelsulfat, 7.000 Tonnen Kupferkathode und 4.000 Tonnen Kobalt in Form von Kobaltsulfat. Alle Produkte müssen strenge Reinheitsstandards für den Einsatz in Batterien für Elektrofahrzeuge erfüllen.

Abbildung 9: Zugewiesener Raffinerie-Standort in Kahama.

Die Raffinerie Kahama befindet sich in strategisch günstiger Lage in der Sonderwirtschaftszone Buzwagi in Tansania, profitiert von der vorhandenen Infrastruktur für Massengüter und unterstützt die Industrialisierungsziele des Landes. Durch die Veredelung von Metallen im Inland mittels Hydrometallurgie soll das Projekt im Vergleich zur herkömmlichen Verhüttung und Verarbeitung im Ausland zu einer Reduzierung der CO2-Emissionen führen und die Transparenz der Lieferkette verbessern.

Integriertes Logistiknetzwerk durch nationale Infrastrukturverbesserungen gestärkt

Das Kabanga Nickel Project wird durch ein Logistiknetzwerk unterstützt, das den Kabanga-Minenstandort mit der Raffinerie in Kahama und internationalen Exportmärkten verbindet. Das Nickel-Kupfer-Kobalt-Konzentrat wird über eine Strecke von etwa 348 Kilometern auf der Straße von Kabanga zum Isaka Dry Port (Bahnterminal) transportiert, wobei ein externes Transportunternehmen und versiegelte Flexible Bulk Container zum Einsatz kommen. Von Isaka wird das Konzentrat auf die Normalspur-Eisenbahn verladen, die voraussichtlich 2026 in Betrieb genommen wird, und zum Kwala Dry Port transportiert. Von dort aus wird es über eine spezielle "Port Link"-Verbindung zum Hafen von Daressalam befördert und dort auf Massengutfrachter verladen.

Sobald die Raffinerie in Kahama den Betrieb aufnimmt, wird das Konzentrat auf einer Strecke von etwa 320 Kilometern auf der Straße von Kabanga zur Raffinerie transportiert. Die raffinierten Produkte Nickelsulfat, Kupferkathoden und Kobaltsulfat werden anschließend auf einer Strecke von etwa 30 Kilometern auf der Straße zum Isaka Dry Port transportiert, dort auf die Normalspur-Eisenbahn verladen und auf demselben Weg zum Hafen von Daressalam gebracht, wo sie für den Export verschifft werden.

Jüngste nationale Infrastrukturinvestitionen, darunter die Normalspur-Eisenbahn, der Ausbau der Hafenkapazitäten in Daressalam und das Julius-Nyerere-Wasserkraftprojekt, werden voraussichtlich die Effizienz, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit der Logistikabläufe des Projekts verbessern.

Abbildung 10: Standardspur-Lokomotiven im Einsatz.

Starke ESG-Referenzen im Einklang mit globalen Best Practices

Das Kabanga Nickel Project verpflichtet sich zur Einhaltung sowohl der tansanischen regulatorischen Anforderungen als auch international anerkannter ESG-Standards. Das Projekt wird im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Tansanias durchgeführt und entspricht den nationalen Gesetzen in Bezug auf Umweltschutz, Management sozialer Auswirkungen, Landzugang, Umsiedlung und Genehmigungen.

Das Projekt strebt außerdem die Angleichung an führende internationale ESG-Rahmenwerke an. Dazu gehören die International Finance Corporation Performance Standards, die Equator Principles, der Global Industry Standard on Tailings Management sowie die Richtlinien des Australian National Committee on Large Dams und des International Council on Mining and Metals, die die Umsetzung nachhaltiger und verantwortungsbewusster Bergbaupraktiken gewährleisten.

Umfassende Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfungen wurden für die Mine, die Raffinerie und die Umsiedlungsgebiete durchgeführt und vom Nationalen Umweltmanagementrat Tansanias genehmigt.

Ein Umsiedlungsaktionsplan, der den Leistungsstandards 5 der International Finance Corporation entspricht, gewährleistet eine faire und nachhaltige Umsiedlung der betroffenen Gemeinden. 96 der erforderlichen Barentschädigungen wurden bereits ausgezahlt, sodass der Zugang zum Projektgebiet wie erforderlich gewährleistet ist.

Förderung des Wirtschaftswachstums und der industriellen Entwicklung in Tansania

Das Kabanga Nickel Project ist darauf ausgerichtet, Tansania durch die Schaffung von Arbeitsplätzen, den Ausbau der Infrastruktur und die Steigerung der Wertschöpfung im Inland langfristige wirtschaftliche Vorteile zu bieten. Durch die Integration von Bergbau und Veredelung innerhalb des Landes unterstützt das Projekt direkt die Vision der Regierung für lokale Wertschöpfung und Industrialisierung.

Der Rahmenvertrag mit der Regierung von Tansania über die Entwicklung des Kabanga Nickel Projects gewährleistet, dass der durch das Projekt geschaffene wirtschaftliche Wert gerecht mit der Regierung von Tansania geteilt wird und somit zu den nationalen Entwicklungszielen und zum Wohlstand der Bevölkerung beiträgt. Der Bau und der Betrieb werden voraussichtlich Tausende direkte und indirekte Arbeitsplätze schaffen, lokale Lieferketten ankurbeln und technische Kapazitäten im Bergbau und in der Metallurgie aufbauen.

Die Kahama-Raffinerie in der Sonderwirtschaftszone Buzwagi wird Tansania als regionalen Knotenpunkt für die Verarbeitung von Batteriemetallen positionieren. Diese strategische Investition soll weiteres Kapital anziehen und die Rolle Tansanias bei der globalen Energiewende stärken.

Nächste Schritte und strategische Empfehlungen

Als eines der weltweit größten unerschlossenen hochwertigen Nickelsulfidvorkommen ist das Kabanga Nickel Project einzigartig positioniert, um die globale Energiewende zu unterstützen. Dank seines integrierten Modells von der Mine bis zur Raffinerie und seiner starken Partnerschaft mit der Regierung Tansanias bietet Kabanga eine skalierbare, langfristige Versorgung mit Nickel, Kupfer und Kobalt.

Nach Abschluss der ersten Bewertung wird das Projekt mit der Fertigstellung einer Machbarkeitsstudie für den Untertagebau und die Konzentrierungsanlage fortgesetzt, die durch eine Mineralreservenerklärung unterstützt wird. Die Machbarkeitsstudie soll bis Juli 2025 abgeschlossen sein.

Zur Unterstützung der Projektentwicklung in Kabanga verfolgt Lifezone eine diversifizierte Finanzierungsstrategie, die eine Mischung aus Eigenkapital, strategischen Partnerschaften und projektbezogenen Darlehen umfasst. Es finden derzeit Gespräche mit Entwicklungsfinanzierungsinstituten, kommerziellen Kreditgebern und potenziellen strategischen Investoren statt. Die attraktive Wirtschaftlichkeit des Projekts, die niedrigen Betriebskosten und die Übereinstimmung mit den globalen Prioritäten für kritische Mineralien machen Kabanga zu einem überzeugenden Kandidaten für eine nachhaltige Finanzierung. Lifezone geht davon aus, dass das Finanzierungspaket nach Abschluss der Machbarkeitsstudie endgültig festgelegt wird.

Qualifizierte Personen

Der "Initial Assessment Technical Report Summary Kabanga Nickel Project" (Erste Bewertung Zusammenfassung des technischen Berichts zum Nickelprojekt Kabanga) datiert vom 2. Juni 2025 und wurde von DRA Projects (Pty) Ltd. und Sharron Sylvester gemäß den Anforderungen der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) (Modernized Property Disclosure Requirements gemäß Subpart 229.1300 der Regulation S-K und Item 601(b)(96)) erstellt.

Sharron Sylvester, BSc (Geologie), RPGeo AIG (10125), ist als Technischer Direktor Geologie bei OreWin Pty Ltd beschäftigt und war als QP (Einzelperson) für die Erstellung der Abschnitte über Geologie und Mineralressourcen verantwortlich, mit Ausnahme der Cutoff-Gehalte und der Bewertungen der realistischen Aussichten.

DRA ist ein unabhängiges Unternehmen, das sich gemäß 17 CFR 229.1302(b)(1) aus Bergbauexperten der jeweiligen Fachgebiete zusammensetzt. Lifezone hat festgelegt, dass die benannten Berater die Qualifikationen erfüllen, die in der Definition von "QP" in 17 CFR 229.1300 angegeben sind.

Der Initial Assessment Technical Report Summary enthält relevante Informationen zu den Annahmen, Parametern und Methoden der ersten Bewertung des Nickelprojekts Kabanga sowie die zuvor gemeldeten Mineralressourcenschätzungen und Informationen zur Datenüberprüfung, zu den Explorationsverfahren und zu anderen Aspekten, die für die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemitteilung relevant sind.

Über Lifezone Metals

Lifezone Metals (NYSE: LZM) hat sich einer saubereren und verantwortungsbewussteren Metallproduktion und -recycling verschrieben. Durch den Einsatz unserer Hydromet-Technologie bieten wir im Vergleich zum herkömmlichen Schmelzverfahren das Potenzial für einen geringeren Energieverbrauch, geringere Emissionen und eine kostengünstigere Metallproduktion.

Unser Kabanga Nickel Project in Tansania gilt als eine der weltweit größten und hochwertigsten unerschlossenen Nickelsulfidlagerstätten. In Kombination mit unserer Hydromet-Technologie arbeiten wir daran, eine neue Quelle für Nickel, Kupfer und Kobalt für den globalen Markt für Batteriemetalle zu erschließen und Tansania in die Lage zu versetzen, eine vollständige Wertschöpfung im eigenen Land zu erreichen.

Durch unsere Recycling-Partnerschaft in den USA arbeiten wir daran, zu demonstrieren, dass unsere Hydromet-Technologie Platin, Palladium und Rhodium aus verantwortungsvoll gewonnenen gebrauchten Autokatalysatoren verarbeiten und zurückgewinnen kann. Unser Verfahren soll sauberer und effizienter sein als herkömmliche Schmelz- und Raffinationsverfahren und ermöglicht so die Kreislaufwirtschaft für Edelmetalle.

https://lifezonemetals.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind keine historischen Fakten, sondern können als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung, des Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung und der "Safe-Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 angesehen werden, die sich unter anderem auf die Pläne, Strategien, Absichten und Aussichten, sowohl geschäftlicher als auch finanzieller Art, von Lifezone Metals Limited und seinen Tochtergesellschaften beziehen.

Im Allgemeinen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich Aussagen über mögliche oder angenommene zukünftige Handlungen, Geschäftsstrategien, Ereignisse oder Betriebsergebnisse, sowie alle Aussagen, die sich auf Prognosen, Vorhersagen oder andere Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, einschließlich aller zugrunde liegenden Annahmen, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Wörter wie "glaubt", "schätzt", "erwartet", "prognostiziert", "projiziert", "voraussichtlich", "kann", "könnte", "wird", "sollte", "würde", "strebt an", "plant", "geplant", "möglich", "fortsetzen", "potenziell", "beabsichtigt", "beabsichtigt", "voraussichtlich", "potenziell", "antizipiert" oder "beabsichtigt" oder die Verneinungen dieser Begriffe oder Variationen davon oder ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder anzeigen oder keine Aussagen über historische Sachverhalte sind; wobei das Fehlen solcher Begriffe nicht bedeutet, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über zukünftige Ereignisse, die geschätzten oder erwarteten zukünftigen Ergebnisse von Lifezone Metals, zukünftige Chancen für Lifezone Metals, einschließlich der Wirksamkeit der hydrometallurgischen Technologie (Hydromet-Technologie) von Lifezone Metals und der Erschließung und Verarbeitung von Mineralressourcen im Kabanga Nickel Project, sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen.

Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements von Lifezone Metals und stellen keine Vorhersagen über die tatsächliche Entwicklung dar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen dienen ausschließlich zu Illustrationszwecken und sind nicht als Garantie, Zusicherung, Prognose oder definitive Aussage über Tatsachen oder Wahrscheinlichkeiten zu verstehen und dürfen von Anlegern nicht als solche angesehen werden. Tatsächliche Ereignisse und Umstände sind schwer oder unmöglich vorherzusagen und können von den Annahmen abweichen. Viele tatsächliche Ereignisse und Umstände liegen außerhalb der Kontrolle von Lifezone Metals und seinen Tochtergesellschaften. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich der Geschäftstätigkeit von Lifezone Metals, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Diese Risiken und Ungewissheiten umfassen unter anderem: allgemeine wirtschaftliche, politische und geschäftliche Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf wirtschaftliche und betriebliche Störungen; globale Inflation und Kostensteigerungen für Materialien und Dienstleistungen; Zuverlässigkeit der Probenahme; Erfolg von Pilotarbeiten; erheblich von den Schätzungen abweichende Kapital- und Betriebskosten; Verzögerungen bei der Erlangung oder Nichtgewährung erforderlicher behördlicher, umweltrechtlicher oder anderer Projektgenehmigungen; Änderungen von staatlichen Vorschriften, Gesetzen und Steuersätzen; Inflation; Änderungen der Wechselkurse und der Verfügbarkeit von Devisen; Schwankungen der Rohstoffpreise; Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten und andere Faktoren; das Ergebnis etwaiger Gerichtsverfahren, die gegen Lifezone Metals eingeleitet werden könnten; unsere Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, einschließlich der Nutzung des Fremdkapitalmarktes, des zukünftigen Kapitalbedarfs sowie der Herkunft und Verwendung von Barmitteln; die Risiken im Zusammenhang mit der Einführung des Geschäfts von Lifezone Metals die Wirksamkeit der Hydromet-Technologie und der Zeitpunkt erwarteter Meilensteine; der Erwerb, die Aufrechterhaltung und der Schutz von geistigem Eigentum; die Fähigkeit von Lifezone, Prognosen zu erreichen und Unsicherheiten (einschließlich wirtschaftlicher oder geopolitischer Unsicherheiten) in Bezug auf unser Geschäft, unseren Betrieb und unsere Finanzleistung zu antizipieren, einschließlich: Erwartungen in Bezug auf die Finanz- und Geschäftsentwicklung, zukünftige Betriebsergebnisse, Finanzprognosen und Geschäftskennzahlen sowie alle zugrunde liegenden Annahmen; Erwartungen hinsichtlich der Produkt- und Technologieentwicklung und der Pipeline sowie der Marktgröße; Erwartungen hinsichtlich der Produkt- und Technologieentwicklung und der Pipeline; zukünftige Akquisitionen, Partnerschaften oder andere Beziehungen zu Dritten; die Aufrechterhaltung wichtiger strategischer Beziehungen zu Partnern und Kunden; der Zeitpunkt und die Bedeutung vertraglicher Beziehungen; die Auswirkungen des Wettbewerbs auf das Geschäft von Lifezone Metals; die Fähigkeit von Lifezone Metals, seine Wachstumsstrategie umzusetzen, die Mineralressourcen im Kabanga Nickel Project zu erschließen und zu verarbeiten; die Beschaffung von zusätzlichem Kapital, einschließlich der Inanspruchnahme des Fremdkapitalmarktes, des künftigen Kapitalbedarfs sowie der Herkunft und Verwendung von Barmitteln; die profitable Steuerung des Wachstums und die Bindung wichtiger Mitarbeiter; die Fähigkeit von Lifezone Metals, die Rentabilität zu erreichen und aufrechtzuerhalten; die Verbesserung der künftigen Betriebs- und Finanzergebnisse; die Einhaltung der für das Geschäft von Lifezone Metals geltenden Gesetze und Vorschriften; die Fähigkeit von Lifezone Metals, die geltenden Notierungsstandards der NYSE weiterhin einzuhalten; die Fähigkeit von Lifezone Metals, die Notierung seiner Wertpapiere an einer nationalen Wertpapierbörse in den USA aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten; die Einhaltung von Rechnungslegungsstandards oder geänderten oder neuen Gesetzen und Vorschriften, die für unser Geschäft gelten, einschließlich Datenschutzbestimmungen; sowie sonstige Risiken, die von Zeit zu Zeit in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, SEC) eingereichten Unterlagen detailliert beschrieben werden, zur Erfüllung künftiger Liquiditätsanforderungen und Einhaltung restriktiver Auflagen im Zusammenhang mit langfristigen Verbindlichkeiten; sowie der effektive Umgang mit Rechtsstreitigkeiten, Beschwerden und/oder negativer Publizität.

Die vorstehende Liste der Risikofaktoren ist nicht erschöpfend. Es kann weitere Risiken geben, die Lifezone Metals derzeit nicht bekannt sind oder die Lifezone Metals derzeit für unwesentlich hält, die jedoch ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Zudem spiegeln zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne und Prognosen von Lifezone Metals in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider. Lifezone Metals rechnet damit, dass zukünftige Ereignisse und Entwicklungen dazu führen können, dass sich die Einschätzungen von Lifezone Metals ändern.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Darstellung der Einschätzungen von Lifezone Metals zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Mitteilung herangezogen werden. Sie sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung verlassen, da diese auf Informationen basieren, die uns zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung zur Verfügung standen, und in ihrer Gesamtheit durch die hierin enthaltenen Warnhinweise eingeschränkt sind. Bitte beachten Sie, dass in allen Fällen, in denen historische Wertentwicklungen dargestellt werden, diese keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse sind.

Sofern durch geltendes Recht nicht anders vorgeschrieben, lehnen wir jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Änderungen der ihnen zugrunde liegenden Annahmen oder Faktoren, neue Informationen, Daten oder Methoden, zukünftige Ereignisse oder sonstige Entwicklungen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu berücksichtigen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

