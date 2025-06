BOB-Kurs-Prognose: Binance-Memecoin steigt durch Partnerschaft 1.450 %

Für Aufsehen hat zuletzt der Binance-Memecoin Build on BNB (BOB) gesorgt, da er über den vergangenen Monat um 1.450 % und allein heute wieder um 145 % steigen konnte. Worauf diese Entwicklungen zurückzuführen sind und ob sich ein Einstieg in diesen noch günstigen Memecoin lohnen könnten, wollen wir in der folgenden BOB-Kurs-Prognose näher analysieren.

Diese Katalysatoren treiben nun den BOB-Kurs an

Auf dem ursprünglichen X-Profil von Build on BNB wurde der letzte Beitrag im Februar veröffentlicht, sodass man denken könnte, dass der Memecoin tot sei. Allerdings wurde das Projekt unter einem neuen Profil wieder aufgegriffen und weiterentwickelt. Dort sind auch die neuesten Fortschritte des Projektes zu finden.

So hat zuletzt der Memetoken Tutorial ein 3D-Video eines Spiels veröffentlicht, in dem erwähnt wird, dass sich die Entwickler auf der zu der Kryptobörse Binance gehörenden Layer-1-Blockchain immer unterstützen, wie im Falle von Build on BNB und dem Game Survarium. Allerdings stellt dies eine Verbesserung gegenüber der Grafik des ursprünglichen Spiels dar.

GM, Survivors!



We're integrating $BOB utility directly into the next Survarium update!

You'll soon be able to bring $BOB into the game and spend it on:

VIP subscriptions

In-game items

Special boosts & upgrades



Here's the kicker:

20% of all $BOB spent will be… pic.twitter.com/8BRfT9rTDN - Survarium BSC (@SurvariumBSC) June 2, 2025

Dank der Partnerschaft zwischen diesen beiden, wird der BOB-Coin künftig mit dem nächsten Update des Spieles in dieses integriert. Dann lässt er sich für Zahlungen von unterschiedlichen Angeboten des Games nutzen, wie VIP-Abos, Spielgegenstände, Booster und Upgrades.

Jedoch kann der BOB-Token somit nicht nur für eine organische Nachfrage sorgen, da darüber hinaus aus noch 20 % der ausgegebenen Coins über Burnings dauerhaft aus dem Verkehr gezogen werden. Der Rest wird in den SURV-Coin umgewandelt, um auf diese Weise die Wirtschaft des eigenen Spiels anzutreiben und aktive Gamer zu belohnen. Langfristig beabsichtigt Survavium eine Cross-Ökosystem-GameFi-Erfahrung zu ermöglichen.

Jetzt in BOB über Preisvergleich investieren!

BOB-Kurs-Prognose

Das Interesse der Anleger an Build on BNB (BOB) hat mit der ersten Partnerschaft des Projektes mit dem Blockchain-Spiel Survavium am 26. Mai wieder deutlich zugenommen. So stieg das Handelsvolumen von zuvor rund 0,3 Mio. USD auf mehr als 10,93 Mio. USD. Zuletzt hat es sogar ein Niveau von 26,88 Mio. USD erreicht, was 8.860 % höher als die 0,3 Mio. USD ist.

Einige Investoren vermuten aufgrund der Zunahme des Volumens und der Erstürmung der Kryptotrends von verschiedenen Seiten wie CoinMarketCap und der Binance Smart Chain, dass schon bald eine Listung an der führenden zentralen Kryptobörse von Binance erfolgen könnte. Somit sind schnelle und explosive Anstiege wie bei vielen anderen zuvor möglich.

Betrachtet man hingegen die Entwicklung des Memecoins in den sozialen Medien, so wird die Preisentwicklung hier noch nicht widergespiegelt. Stattdessen konnten die Abonnenten mit 0,65 % über die vergangenen sieben Tage nur minimal zunehmen, sodass es mittlerweile 14.737 sind. Ebenso ist eine 3 % höhere Aktivität feststellbar. Dennoch haben laut dem Profil die Tokeninhaber in einer Woche um 2.500 zugenommen.

BOB-Chart | Quelle: DEXtools

Nun könnte der BOB-Coin anstelle der $SURV-Coins für das Spiel verwendet werden. Dieses ist allerdings nicht sehr anspruchsvoll gestaltet und wird daher nur für einen mäßigen Erfolg sorgen, sofern nicht auch eine 3D-Version oder zumindest eine in ansprechender Grafik und mit komplexerer Spielmechanik erscheint. Dennoch wird somit das Angebot der $BOB-Coins verringert, was sich bisher in Kursanstiegen geäußert hat.

Zuletzt wurde das Hoch von 0,00000007089 USD überschritten. Sollte das Niveau mit einer Tagesschlusskerze gehalten werden und es sich nicht um eine Bullenfalle handeln, wofür die Wahrscheinlichkeit auch aufgrund des überkauften RSI hoch ist, sind Anstiege bis 0,0000001406 USD möglich, was 100,68 % über dem aktuellen Kurs von 0,00000007006 USD liegt.

Jetzt BOB-Coin kaufen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.