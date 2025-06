iFIT Inc., ein weltweit führender Anbieter von vernetzter Fitness und interaktiven Inhalten, gab heute die Expansion seines iFIT AI Coach (Beta) in 19 Länder bekannt: Australien, Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Kanada, Luxemburg, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Königreich. Diese strategische Expansion macht die intelligente, personalisierte Fitness-Technologie von iFIT mehr Athleten auf der ganzen Welt zugänglich.

AI Coach ist das bisher fortschrittlichste digitale Trainings-Tool von iFIT. Mit proprietärer Technologie und Benutzerdaten werden extrem personalisierte Fitness- und Wellnesspläne erstellt. Das Tool passt sich dynamisch an die Ziele, Zeitpläne und Leistung der Benutzer an und bietet für eine Vielzahl von Fitnesskategorien von Krafttraining und Cardio bis hin zu Regeneration und Mindfulness Feedback und Motivation in Echtzeit.

"Die Expansion von iFIT AI Coach außerhalb der USA spiegelt unsere Mission, den Zugang zu intelligenter, interaktiver Fitness weltweit zu verbessern", sagte Bart Mueller, Chief International Officer. "Diese Lancierung ermöglicht es mehr Benutzern, ihre Gesundheit mit individueller, praktischer Unterstützung und erstklassiger Technologie in die Hand zu nehmen."

iFIT AI Coach nutzt Machine Learning, um seine Empfehlungen kontinuierlich basierend auf Fortschritt, Präferenzen und Leistung zu verfeinern. Die Expansion ist auf die Deckung der wachsenden weltweiten Nachfrage nach flexiblen Digital-First-Fitnesslösungen ausgelegt, die zu Hause, im Fitnessstudio und unterwegs Resultate liefern.

Der AI Coach-Chat wird über die mobile App von iFIT bereitstehen. Die von iFIT empfohlenen Workouts werden zudem bei ausgewählten Geräten von NordicTrack und ProForm auf dem Bildschirm angezeigt. Für jede Region wird die entsprechende Sprache unterstützt.

Über iFIT Inc.

iFIT Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Fitness-Technologie und Vorreiter im Bereich vernetzte Fitness, die Menschen dabei unterstützen soll, ein längeres und gesünderes Leben zu führen. Mit einer Community, die mittlerweile mehr als sechs Millionen Sportler weltweit umfasst, bietet iFIT immersive, personalisierte Trainingserlebnisse für zu Hause, unterwegs und im Fitnessstudio. Die iFIT-Plattform zeichnet sich durch ein umfassendes Ökosystem aus proprietärer Software, innovativer Hardware und ansprechenden Inhalten aus und erweckt Fitness durch ihr Markenportfolio zum Leben: NordicTrack, ProForm, Freemotion und die iFIT-App. Ob Cardio, Krafttraining oder Regeneration: iFIT unterstützt Sportler in jeder Phase ihres Fitnessprogramms. Weitere Informationen erhalten Sie unter iFIT.com.

