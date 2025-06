MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Präsidentschaftswahl in Polen:

Ging es Polen in der jüngeren Geschichte schon mal besser? Das Land ist eingebunden in die EU, hat davon profitiert wie kein anderes Land in Osteuropa, ist ein Pfeiler der Nato an der Grenze zu Russland und Belarus. Viele, vor allem ärmere Polen außerhalb der blühenden Metropolen sind aber misstrauisch geblieben. Gegenüber den Deutschen, was polnische Politiker - auch Tusk - mit der unseligen Reparationsdebatte fördern. Gegenüber den Ukrainern, denen noch immer die Wolhynien-Massaker aus dem Zweiten Weltkrieg anhängen. Hinzu kommt, dass sich die Polen überfordert fühlen von der mehr als eine Million Ukrainer in ihrem Land, von denen viele lange vor dem Krieg als Arbeitsmigranten kamen. Die Wut der Bauern über die bisherige Zollfreiheit für ukrainisches Getreide tut ein Übriges. Polen zuerst oder Polen bündnisstark - das ist der Spaltpilz./yyzz/DP/mis