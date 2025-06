HOF (dpa-AFX) - 'Frankenpost' zu Trump/Währungspolitik

Die USA absorbieren wie ein Mega-Staubsauger das Überschusskapital vieler Handelspartner, darunter auch Deutschland und China, und kaufen damit weltweit Produkte, als gäbe es kein Morgen. Die US-Industrie hingegen hat im Laufe der Zeit immer mehr an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt, was sich eben in hohen Defiziten des Landes im Güterhandel manifestiert. Übrigens auch, weil es für gut ausgebildete US-Amerikanerinnen und -Amerikaner lukrativer ist in anderen Branchen - etwa Jura, Handel oder im aufgeblähten Finanzsektor - zu arbeiten. Ein solches System ändern zu wollen, ist legitim, aber eine enorme Herausforderung. Es braucht Geduld. Doch wenn es mit dem Amboss geschieht, so wie Trump das mit seinem Grenzschutz gegen ausländische Industrie vorhat, wird das mit erheblichen Verwerfungen verbunden sein, Chaos nicht ausgeschlossen./yyzz/DP/zb